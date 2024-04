Még április 21-ig tart a jelentkezés az idei Tündérszépek versenyre, de mi már megkezdtük a közös munkát az eddig továbbjutott szépségkirálynő-jelöltekkel, és hétfőtől végre az olvasók is megismerkedhetnek a lányokkal!

A jelentkezéshez mindenkinek három fényképet kellett csatolni: egyet-egyet egész alakos ruhában és fürdőruhában, illetve egy portréfotót. A tündérkirálynő-aspiránsok kiválaszthatták, hogy a saját fotóikkal szeretnének indulni a versenyben, vagy inkább részt vennének egy ingyenes, műtermi fotózáson. Akik a profi fotózást választották díjnyertes fotósunkkal, egy debreceni stúdióban álltak a kamerák elé. A jelentkezésnél már megtudtuk a lakhelyüket és az életkorukat, de a műteremben a vakuk villanásai között rákérdeztünk az izgalmasabb részletekre. Minden induló elárulta nekünk a magasságát, csillagjegyét, a kedvenc ételét, a kedvenc italát, hogy milyen zene hozza lázba, de azt is megosztották, melyik parfüm a favoritjuk. A szépségkirálynő-jelölteket a végzettségükről és a munkájukról is kérdeztük, illetve arról is érdeklődtünk, mivel töltik a legszívesebben a szabadidejüket.

Április 8-án, hétfőtől kezdve naponta ezekkel az információkkal fűszerezve mutatjuk be a régió, azaz Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tündérszép indulóit, és természetesen nem maradhat le a lényeg, a többféle öltözetben készült fényképek a versenyzőkről.

Aki kedvet kap a bemutatkozások közben ahhoz, hogy megmérettesse magát, annak még április 21-ig van ideje megragadni a lehetőséget. A jelentkezéshez a tunderszepek.hu honlapon található adatlapot kell kitölteni, ahol már most megígérjük, hogy semmilyen beugratós kérdésre nem kell válaszolni, pusztán néhány személyes adatot szükséges megadni. A három kötelező fényképet szintén ehhez az űrlaphoz kell mellékelni, és itt lehet kiválasztani azt is, hogy a versenyben a saját fényképeinkkel szeretnénk indulni, vagy inkább a Haon fotósára bíznánk a munkát.