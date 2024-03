A hideg évszakok megviselik a bőrünket és a hajunkat, mindkettő veszít a ragyogásából, a szél és a hideg pedig könnyen kiszáríthatja. Milyen trükköket vethetünk be, hogy a jó idő beköszöntével igazi tavasztündérré váljunk? Nagyanyáink házi praktikáiból szemezgettünk!

A test felfrissítésére egyszerű, de az egész testre kiható mindennapos tornagyakorlat a célravezető. Serkentik a vérkeringést, rugalmassá teszik a testet, javítják a testtartást, ami az ülőfoglalkozásúaknál igen fontos

– ezt olvashattuk a Hajdú-bihari Napló egyik 1958-as példányában, amelyben arra is kitértünk, hogy a vérkeringést szintén hatékonyan serkenti a kamillateás gőzpakolás. – Este az arcot bőrünknek megfelelően krémmel vagy arcvízzel megtisztítjuk. Egy liter forrásban tevő vízbe egy jó evőkanálnyi kamillateát teszünk, lefedjük és a tűzről levéve 10—15 percig állni hagyjuk, majd egy vékony ruhán keresztül leszűrjük egy tálba. Puha flanell vagy frottír ruhát mártunk bele, enyhén kicsavarjuk és befedjük vele az arcot. Fölébe száraz ruhát teszünk. Rövidesen észleljük, hogy e gőzpakolás hatása alatt a vérkeringés meggyorsul. Ezt a pakolást 2—3-szor ismételjük, ügyelve arra, hogy a tea jó meleg maradjon. A száraz bőrűek az első pakolás után a felpuhított bőrt kenjék be bőrtápláló krémmel, de még a zsíros bőrűek is krémezzék be a szem körüli szárazságra érzékeny arcbőrt. Végül hideg vízben kicsavart ruhával hűtjük le az arcot. Az ilyen gőzpakolás után arcunk friss és rózsás lesz – osztottuk meg lapunkban.

Az élesztőről azt írtuk, bőrtápláló és pórusösszehúzó hatása miatt üdévé teszi a bőrt.

Két deka élesztőt langyos tejjel elkeverünk és felkenjük az arcra. Fél óra múlva langyos vízzel lemossuk. Az arcot megtöröljük és egy nagyobb felszeletelt, nyers uborkát vagy paradicsomot borítunk rá. Fél órát pihenünk így, azután megszokott krémünkkel gyengéden átkrémezzük az arcbőrt

– ismertettük a folyamatot.

– Jó szépítőszer például a citrom – írtuk egy 1960-ban megjelent lapunkban. – Hajmosás után szép színt, bársonyos fényt ad a hajnak. Ha már kezd ráncosodni a bőr, előnyösen feszessé teszi. Természetes, hogy egyszer-kétszer bedörzsölni nem elegendő a petyhüdté vált bőrt, rendszeresen kell alkalmazni. Szükséges, hogy kezelés után a bőrt gyengén, krémmel dörzsöljük át. A bőr rugalmasságát növeli a citromlé, vízzel keverve. A háztartási munkák, főleg a konyhai munka után hasznos a citromos-vizes lével való kézmosás, mert ez tökéletesen eltünteti a szagokat – tájékoztattuk a szép hajra, és a rugalmas, jó illatú bőrre vágyó olvasókat.