Idén is keressük az ország Tündérszépét, amire már csak két hétig várjuk a jelentkezéseket! Amíg beérkeznek az utolsó szépségkirálynő-jelöltek adatlapjai, nézzünk rá közelebbről, kik voltak az első hazai tündérszépek!

A sort egyértelműen a népmeséből ismert Tündérszép Ilona nyitja, aki éjszakánként a tizenhárom holló barátnőjével aranyalmákat eltulajdonítani járt be Árgyélus királyfi és családjának kertjébe. A famíliából egyedül Árgyélus jött rá, hogyan keletkezik a készlethiány, amikor egyik este tetten érte az aranyhajú Tündérszép Ilonát a bűncselekmény elkövetése közben. Feljelentés nem történt, ennek valószínűleg köze lehetett ahhoz, hogy módfelett esztétikusnak találta Tündérszép Ilonát, aki egyébként rögtön szerelmet is vallott neki az első találkozásuknál. Mivel nem állt módjukban a Házasság első látásra című műsorban összekötni az életüket, megbeszélték, hogy az almafáknál fognak talizgatni.

Árgyélus apjának egy idő után feltűnt, hogy több időt tölt a királyfi a kertben, mint a telefonján, ezért megbízta a helyi banyát, hogy figyelő szemeit Párizs helyett Árgyélusra vesse. A banya kileste a fiatalokat és arról számolt be, hogy a királyfi a kertben egy aranyhajú lánnyal randevúzgat, a gyöngyhajú lányról meg az Omega énekelt. A király azt hitte, a banya csak a bolondját járatja vele, hiszen aranyhaja még a reklámokban sincs senkinek. A banya mesebeli helyszínelőként nekiállt bizonyítékot gyűjteni, és egy óvatlan pillanatban lenyisszantotta Tündérszép Ilona egyik hajtincsét. Amikor az aranyhajú lány észrevette, hogy hiányzik a hajából egy darab, teljesen kikelt magából, hogy micsoda tolvajok járnak Árgyélusék kertjében, elfeledkezve arról, hogy ő meg a holló haverjaival járt rá a termésre. A történteken annyira felháborodott, hogy hollóvá vált és tovaszállt.

Árgyélus azonban eldöntötte, feleségül veszi, és a nyakába vette a világot, hogy megtalálja. Már az égitestekkel is konzultált, hogy iránymutatást kapjon, mígnem egy sánta farkas adott egy fülest (nem manccsal) a keresett személyt illetően. Ebben a mesében a technika még nem volt túl fejlett, ezért mágnesvasút helyett a sánta farkas hátára pattant a királyfi, akivel egy jó pár száz évet elbolyongtak, amíg néhány ördög meg nem mutatta nekik, hogyan kell teleportálni. Árgyélusnak se kellett több, rögtön Tündérszép Ilona tartózkodási helyét vette célba. Ahogyan a Dallasban is volt egy Jockey, a Barátok köztben egy Berényi Miki, természetesen itt is volt egy gonosz, aki keverte a szálakat. Ez a másik banya mindent megtett, hogy keresztbe tegyen az ifjú párnak, de mindhiába: győzött a szerelem és övék lett minden királyság, mint például az egész királyság!

Egy másik dimenzióban szintén ismert tündérszép lány Szabó Orsi, aki 2021-ben Hajdú-Bihar vármegyéből került az országos Tündérszépek verseny döntőjébe, és az ő fejére került a legszebbnek járó korona. Talán te leszel a következő?