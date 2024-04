A Házasság első látásra hétfői részében is folytatódott az „igen hét”, amikor mindenkinek teljesítenie kell párja kívánságát. Laci kérése az volt, hogy a debreceni kötődésű felesége, Góbi Hilda masszírozza meg a talpát, valamint kísérje el őt egy edzésre.

– Óvatosan, ha lehet, akkor ne dobálj, finoman bánj velem – hívta fel Hilda férje, Laci figyelmét az edzés előtt.

Férje kiemelte, szeretné, ha többet sportolna a debreceni nő. – Szó se róla, csodálatos tested van, de majd utána válaszolj arra, mennyire vagy fitt, ha részt vettél az órámon – reagált viccesen a küzdősport-oktató.

Közel kerültek egymáshoz testileg

Az adásból kiderült, Laci tényleg nagyon jól ismeri a különböző fogásokat, meg is tanította Hildát, hogyan „dobjon” maga mögé egy embert, ha az meg akarja támadni. De talán a nézők arra is felfigyeltek, hogy az óra közben a házaspár igencsak közel került egymáshoz testileg, olyan pozícióba kerültek a gumimatracon, ami miatt nemcsak a felek, de a nézők is zavarba jöttek. Bizonyára sokak fejében megfordult, talán Lacinak nem véletlen volt egy ilyen edzés a kívánsága, ő már tudta előre, nagyon közel fog kerülni testileg a feleségéhez.

Hilda odaadó nőnek tartja magát

A hétfői részt követően telefonon értük utol Hildát, aki elmondta a Haonnak, nem gondolná, hogy férje azért választotta ezt a feladatot, mert valamiféle hátsó szándéka lett volna; egyszerűen Laci imádja a munkáját, amit mindenképpen szeretett volna megmutatni neki. – A sport nem áll tőlem távol, de nem vagyok az a nagy edzőterembe járó, kicsit tartottam is a kívánságától, de nagyon jól sült el, nem volt bennem semmiféle rossz érzés – emelte ki Hilda. Hozzátette, az „igen hét” tetszett neki, szerinte nagyon vicces volt.

– Tökre szeretek masszírozni is, és szívesen megnyomkodtam Laci talpát, nagyon kis puha volt, ami mindenképpen pozitívum – tette hozzá. Azt mondta, nagyon odaadó nőnek tartja magát, még ha ez nem is mindig mutatkozik meg, egyszerűen fontos neki, hogy ismerje meg a másikat, ne minden egyik pillanatról a másikra történjen. – Gondoskodónak vallom magam, de nekem kell ahhoz idő, hogy kimutassam tettekben, igenis közel érzem magamhoz az illetőt – hangsúlyozta.

– Jó volt közöttünk az összhang, attól féltem, hogy majd Laci fog engem dobálni, kicsit tartottam attól, hogy megsérülök, de ahogy elkezdődött az edzés, percek alatt elszállt minden rossz érzés belőlem. Nagyon odafigyelt rám az „edzőm”, biztonságban éreztem mellette magam, és tényleg élveztem az órát – árulta el Hilda. Hozzátette: megbízott a férjében, tudta, nem történhet vele semmi baj, teljesen rábízta magát.

Megjegyezte, voltak pillanatok, amikor testileg nagyon közel kerültek egymáshoz, ugyanis akadtak olyan fogások, aminél elengedhetetlen volt a „testi kontaktus”. – Nagyon jókat nevettünk, poénosan fogtuk fel az egészet, élveztük a szituációt – jegyezte meg.