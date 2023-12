A bevásárlókosarunkba kerülő termékek ilyenkor elég erősen a különböző szeszes és alkoholos italok irányába tolódnak, de ennek szilveszter apropóján azért mégiscsak bele kell férnie.

Az alábbi koktélválogatás összeállításánál törekedtünk arra, hogy otthon is könnyen elkészíthető koktélokat mutassunk be, sokoldalúan használható alap alkoholos italok használatával. A különleges whisky-k, sörök, vagy a minőségi, igazi magyar pálinkák, borok szerelmeseinek persze nehéz kedvezni, azért reméljük még ők is találnak ebben a listában kedvükre valót.

Rumos bólé

Egyszerű és gyorsan, nagy mennyiségben elkészíthető. Tökéletes party indító, ha a vendégseregnek jó huzata van. Melegen és hidegen egyaránt fogyaszthatjuk, így az sem probléma ha nem sokkal a vendégek érkezése előtt készítjük csak el.

Hozzávalók 10-12 fő részére:

17 dkg cukor

1 citrom reszelt héja

250 ml konyak

250 ml rum

15 dl tea (forró, fekete)

1 db narancs Elkészítése: Vegyünk elő egy nagy tálat, a cukrot beleszórjuk, a citrom héját pedig melléreszeljük. Ha ezzel megvagyunk, ráöntjük a konyakot és a rumot, majd jól elkeverjük. Ezután jöhet a forró fekete tea, kavargassuk amíg a cukor fel nem olvad. Végezetül pedig a narancsot vékony karikákra vágjuk és mehetnek is a tál aljára. A bólékészítésből megmaradt rumot és konyakot pedig más koktélokban is felhasználhatjuk.

Cuba Libre

A rumos bólé készítéséből megmaradt rumból Cuba Libre koktélokat is készíthetünk. Egyszerű és nagyszerű, a rum mellé csak kólára és egy kis limera lesz szükségünk, így aztán kár is lenne kihagyni az ünnepi felhozatalból. Ezen ital esetében talán a bevásárlólistától is eltekinthetünk, viszont az arányokat érdemes tartani: 1 dl kólához 5 cl rumot használjunk, a lime savassága mellett inkább csak a díszítésben tölt be fontosabb szerepet.

Szódával, keverve

„Felrázva, nem keverve” – szól a James Bond filmekből elhíresült mondás, az egyszerű koktéloknál maradva viszont „Szódával, keverve” is elkészíthetünk néhány méltán híres koktélt. A hozzávalók kimondottan egyszerűek, hozzáférhetőek, a gint és a tequilát leszámítva nem is igényelnek nagyobb bevásárlást. Cukorra, szódára, citromlére (facsarhatunk is akár) és grapefruitra lesz csupán szükségünk. Ahogy a Cuba Libre esetében, a titok nyitja itt is az arányok ismeretében rejlik.

Tom Collins

Híres amerikai „long drink”, melyet szintén egyszerűen elkészíthetünk. A konyhánk felszereltségétől függően célszerű egyszerre több „adagnak” nekilátni. Mindössze arra kell figyelnünk, hogy tartsuk a lenti arányokat. Ízlés szerint persze finomhangolhatjuk a receptúrát.

Hozzávalók: 4,5 cl gin 2 cl citromlé (ha frissen facsart, még jobb!) 2 tk cukor (ha van cukorszirup, még jobb!) 8 cl szóda jég (ízlés szerint, akár tele is rakhatjuk vele a poharat)

The Paloma

A Tom Collinshoz hasonló könnyű ital, a különbség annyi, hogy ennek a koktélnak nem gin, hanem tequila az alapja. A kötelező jég mellett csak grapefruitra és szódára lesz szükségünk, az arányokat itt is ízlés szerint variálhatjuk, de az ökölszabály:

Hozzávalók: 6 cl tequila 12 cl szóda pár karika grapefruit min. fél pohár jég

+1 Házi Baileys

A végére hagytuk a nagy kedvencet, a házi Baileyst. Kiváló választás ha van még egy kis időnk szilveszter előtt és a bólékészítésből maradt hozzá elég konyakunk. Ki ne szeretné az ír krémlikőrt, pláne ha a házigazda készítette? Csak egy bökkenő van, hagyni kell neki némi időt, amíg összeáll a hűtőben. Erre általában egy napot szoktak mondani, így aki nem sokkal a cikk megjelenése után munkához lát, egész biztosan édes, krémes, egyedülálló, saját ízlését is tükröző különlegességgel várhatja vendégeit.

Hozzávalók:

250 ml habtejszín

200 ml whisky – amit ez esetben a maradék konyakkal váltunk ki

50 ml lefőzött feketekávé

20 ml tej

17 dkg sűrített tej

1 evőkanál kristálycukor

1 evőkanál vaníliaaroma Elkészítés: A tejszínt és a tejet öntsük egy lábasba, forraljuk össze majd tegyük félre. A cukrot már karamellizálhatjuk is egy másik lábasban, majd lassanként adjuk hozzá a forró tejszínt. Csak óvatosan, vigyázzunk a felcsapó gőzre. A sűrített tejet, a whiskyt vagy konyakot és a kávét is keverjük bele a tejszínes masszába, forraljunk rajta egyet, végezetül pedig töltsük egy tiszta üvegbe a kapott likőrt. A sűrített tej kapcsán megjegyeznénk, ha a boltban nem találunk otthon is elkészíthetjük, azonban számoljunk rá egy bő órát mindenképpen, mire lassú tűzön kelőképpen besűrűsödik.

A jégkockáról se feledkezzünk meg

Valamennyi koktél feldobható, hangulatosabbá és élvezetesebbé tehető egy-két jégkocka hozzáadásával, így jó ha ezekről sem feledkezünk meg. Ezért jó ha a bevásárlókosárba egy doboz jégkockatasak is belekerül, ha esetleg otthon a zöldebb, gumis/műanyagos verzióból nem kallódna egy valahol a fagyasztó mélyén.