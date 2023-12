Nem akar otthon maradni az év utolsó éjjelén, de mégsem akasztaná ki a szomszédokat egy házibulival? Lemondták a barátok szilveszter estét, esetleg nincsenek is barátai? Megkapta az éves prémiumot, vagy talált egy flitteres koktélruhát, ami tökéletes lenne egy őrült buliban?

Debreceni körképünkben szemügyre vettük, milyen lehetősége van azoknak, akik még nem döntötték el, hol töltsék a szilvesztert, vagy csak szeretnének megnyugodni, hogy nem maradtak le semmi kihagyhatatlanról.

Rögtön kezdjük a legpazarabb ajánlatokkal: ha jól jönne már egy friss profilkép nívós szelfiháttérrel, és számít, hogy a hashtagek között szerepeljen a stílus, a kifinomultság és az elegancia, két debreceni luxusszálloda is kínál kétéjszakás, bohém élménycsomagot. Választás szerint találkozhatunk Peter Srámekkel vagy Kökény Attilával, igaz ő csak 45 percig varázsolja el a közönséget, utána a Laky Brothers veszi át a mikrofont.

A kétnapos fényűzés két főre két- és háromszázezer forint közé esik, de szerencsére még van hely. Az egyik szállóban ráadásul jósnővel is meglepnek minket, aki felfedi, mit várhatunk az új esztendőtől. Bár, jövendőmondó sem kell ahhoz, hogy sejtsük: akinek van negyedmilliója egy szilveszterre, annak kisebb eséllyel lesz keserves a 2024-es év.

Sztárok nélkül is kerülhet százezrekbe

Aki nem szeretné, hogy a szilveszteri közös, meghitt élményébe a sztárvendégek sármja kacsintson bele, egy csillaggal lentebb teheti a mércét, és áttombolhatja magát DJ Macival az új évbe. Ezen sokat ugyan nem fog spórolni, mert még mindig kétszázezer forintnál tartunk, de cserébe három éjszakára vendégül látnak, amelyből az egyik nap disznótoron tölthetjük magunknak a szilveszteri virslit, amíg Tordai Zoltán bűvöli a hegedűt.

Természetesen nem kötelezően kerül egy havi fizetésbe az év utolsó bulija: ha csak bundába csavarnánk magunkat, mint a séf a szüzet, és köretnek egy lakodalmas-diszkós zenei ragu is megteszi, több étterem is bőséges svédasztalos vagy a la carte menüt kínál. Tökéletes utolsó vacsora, mielőtt érvénybe lép az újévi diéta. Mindez 20-30 ezer forint közötti áron, ami borsosnak tűnhet, ám figyelembe véve az elmúlt két év jelentős áremelkedését a vendéglátói szektorban, illetve azt, hogy 2021-ben is ugyanilyen áron lehetett asztalt foglalni szilveszterre, már egészen csalogató az ajánlat. Ráadásul – ha már egyébként is Debrecenben jár – Kökény Attila is felbukkan egy rövidke koncertre az egyik étteremben, de válogathatunk egy vendéglő svédasztaláról Nótár Mary dalait hallgatva is.

Edd meg, amit főztél!

Batyus bulik idén is lesznek a városban. Ezeken a rendezvényeken a szarvasgombás baconbe göngyölt, szaftos luxusról le kell mondani, a tányérra legfeljebb az otthonról hozott, lefagyasztott karácsonyi maradék kerülhet, vagy amit az ételfutár kihoz. A 7-8 ezer forintos belépő árában azért benne van az evőeszköz, a pohár és némi ásványvíz is, valamint a pezsgőspohár űrmértékéhez igazodó, bő egy deciliternyi welcome drink, és egy ismert dalokat játszó ismeretlen zenekar.

A fiatalok szilveszterkor többnyire a sarokba tolják a vacsoraasztalt, hogy legyen hely a parkettnek. Egy kiadós, riszálós mulatságra is bőven van lehetőség a városban. Az ismertebb zenés-táncos helyek néhány ezer forintos belépőért kínálnak bulit egy-egy feltörekvő DJ-vel. Aki monotonabb, kattogósabb taktusokra vágyik, Metzker Vikivel, Náksival, Nigel Stately-vel és Németivel is átpörögheti magát az újévbe. Szilveszteri menü, asztalfoglalás nincs, aki akarja, a farzsebében becsempészett batyuja tartalmát meg elfogyasztja állva is.

Nem csak a húszéveseké a világ. A nyugdíjasok sem feltétlen búcsúztatják otthon, kettesben vagy magányosan az évet, hanem kibérelt termekben, szalonzenére koccintanak a régi és az új szép időkre. Ezek általában nem meghirdetett, nyilvános programok, hanem nyugdíjas klubokon és csoportokon keresztül szervezett események.

Le az utcára, ki a térre!

Ha mindenről sikerült lecsúszni, mentsvárként több ismert belvárosi bár is nyitva lesz. Érdemes tenni egy szokásos kört a Hal közben: valahol néhány ezer forintos belépő mellé egy polaroid-fotó jár, máshová ingyenesen is bejuthatunk, ahol még kedvezményesen le is lehet részegedni. A kocsmák sem maradnak ki a buliból. Amelyiket nem köti a nyitvatartási idő, még egy utolsó, jó forgalommal kecsegtető estére kiteszi a nyitva táblát. Jobb helyeken zsíros kenyérrel is kedveskednek, hogy minél tovább bírjanak inni a vendégek.

Végül a leginkább pénztárcabarát megoldásnak szokás szerint a Kossuth téri buli marad, ami egyébként nem is igazán lesz. Pontosabban a Hütte és az ünnepközi vásár éjfélig nyitva áll, a zenéhez pedig közel kell állni a jégpályához, vagy marad a kézben tartott telefon és az éjszakai dohányboltban vásárolt szomjoltó, bár azt ugyebár közterületen nem szabad fogyasztani.

Bárki bárhogy is döntsön, érezze jól magát, emlékezzen minél több képkockára, de ne feledje a babonát: amilyen a szilveszter, olyan lesz az új év is.