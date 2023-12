A szilveszteri duda pont olyan, mint a fenyőfa: az ünnepkör elengedhetetlen része, és az ára attól függ, milyen hosszú. Egy 30 centis duda átlagosan 300 forintba, az 50 centis 500 forintba, az 1 méteres óriásduda pedig 1200 forintba kerül.

A szerpentin a szilveszter éjszaka egyik leggyakrabban használt dekorációs eleme, de a kígyózó papírszalag kiegészítőként is megállja a helyét, miután minden kilincsről és még a szomszéd fájáról is ez lóg, lazán a nyakunk köré is dobhatunk egy tekercset. Egy csomagban 250 forintért 8 darabot találunk, ennyiből egy kisebb lakás és 3 haver könnyedén feldíszíthető.