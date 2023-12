Továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni! Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 200 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Minden évben történnek balesetek a petárdázás miatt hazánkban is. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat. A végtagok roncsolódása, csonkolódása, a hallás károsodása senkinek sem hiányzik! – nyomatékosította a hatóság.