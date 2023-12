Itt a december, érkezik a Mikulás és folytatódik egy kedves kezdeményezés, aminek üzenete: Hagyj el egy mikuláscsomagot! 2018-ban Ancsin Alex indította útjára a szívet melengető akciót, mely mára országos méretűvé nőtte ki magát.

Remélem, sokan beszállnak ebbe a csodás kezdeményezésbe! Csináljuk együtt… – kezdi Facebook bejegyzését egy balmazújvárosi lakos, Szabó Tímea Linda, aki szeretné, ha Ancsin Alex ötlete az újvárosiaknak is megtetszene.

Aranyos akció Mikulás-napra

December 5-én és 6-án hagyj el egy mikuláscsomagot, játékot, könyvet, 1-1 tábla csokit a parkban egy padon, buszon vagy vonaton, orvosi váróban vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban, a bolt mellett, a játszótéren. Bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember jár

– olvasható a posztban a felhívás.

Valaki napján ez a mikuláscsomag is szebbé fogja tenni

– Városunkban még nem volt ilyen akció, legalábbis nem tudok róla, de nagyon kreatívnak tartom, biztos vagyok benne, másnak is tetszeni fog, és csatlakozik. Egy ilyen kezdeményezésnek közösségösszetartó ereje van, és valljuk be, mindenki szeret kapni és adni is – fogalmazott a Haon érdeklődésére Tímea, akinek a posztja alatt már többen jelezték: