A Haon podcast adásában egy igazán különleges vendéggel, a debreceni Szabó Orsival, a Miss World Hungary Magyarország Szépe verseny első udvarhölgyével fogok beszélgetni. A kiváló kommunikációs készségekkel megáldott 25 éves lány még mindig az a cserfes cívisvárosi lány, aki azért utazott fel Budapestre és adta fel a munkahelyét, hogy megvalósítsa álmát, és részt vegyen az ország egyik legprofibb szépségversenyén. Mesél az odavezető útról, többek között a válogató- és a tábor izgalmairól, valamint kihívásairól, emellett általa betekintést nyerünk a kulisszatitkokba is, de kitérünk a sztereotípiákra, és a negatív, rosszindulatú kommentekre is. Kiderül, milyen praktika vált be neki stresszhelyzetben és mit jelent neki a szépség, sőt elmondja mi a legnagyobb vágya így a verseny után.