A zenei kínálatban több mint 60 produkció szerepelt, a Margaret Island csapata egészen kicsi zenekarként, még 2015-ben vett részt először a fesztiválon. – Hét évvel ezelőtt játszottunk először a Campuson, akkor még a borfaluban, akusztikus felállásban. A következő évben már a Víztoronykertben zenéltünk, ahol annyian szerettek volna minket meghallgatni, hogy a szervezők már nem tudtak több embert beengedni. Négy évvel ezelőtt már a nagyszínpadon állhattunk, ahogy idén is. Nagyon vártuk már a fesztivált, mindig óriási a hangulat, élvezzük, ahogy áramlik a debreceni közönség energiája – mesélte Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf közvetlenül a színpadra lépés előtt.

A hip-hop és trap szcéna nagy kedvencei, köztük az AK26 és Bruno & Spacc mellett a popzene nagyágyúi is megmutatkoztak a fesztiválon egyórás koncertprogramjaikkal. Fellépett többek között Pápai Joci, Nótár Mary és az Irie Maffia, de az alternatív és a rocker közeg sem maradt programok nélkül. A Víztorony színpadon zenélt az Esti Kornél, a Hiperkarma és Szabó Balázs Bandája is, az erősebb ütemeket pedig a Stubborn és a LAZARVS mellett a Fatal Error is szolgáltatta.

– A Campusról általában rock and roll élményeink vannak, nemcsak fellépőként, hanem fesztiválozóként is. Ahogy megérkezünk Debrecenbe, mindig előkerülnek régi fotók és emlékek, például arról, ahogy a billentyűsünk, Misi reggel 6-kor fekszik az avarban, mert nem bírta a hőséget a sátorban. Fellépőként már több színpadot és több idősávot is megjárhattunk, nagyon megtisztelő, hogy 2022-ben a második legnagyobb helyszínen kora este játszhatunk – foglalta össze a Campusos élményeit Rónai Dávid “Jakó”, a Fatal Error zenekar gitárosa.

Csütörtökön teljes gőzzel működött a Civil Falu és a Campus Kid Családi Játszóliget, mely szinte fesztivál a fesztiválban. Megérkeztek a győri Karzat Színház európai hírű Vándor Vurstlijának játékai is, a magyar fesztiválokon egyedülálló családi kavalkád programja így teljessé vált. Szintén tegnap volt először látható az Ars Sol Luna projekt különleges felvonulása, amelyben utcaszínházi előadók, artisták, légtornászok, óriásbábok egy speciális járművel felszerelkezve járják körül a fesztiválterületet; valamint a Lobotomia Collective kortárstánc-performansza. Idén nem szokványos módon a területen kívül, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon is folyik a Campus Fesztivál, a csütörtöki napon Csokonai szellemét idézték meg kortárs módon, a Tandori-Sziveri című előadást pedig többek között Harcsa Veronika neve fémjelezte.

Az Egyetem téren 16 faházban lehet megismerkedni a Debreceni Egyetem különféle aktivitásaival, az Erasmus 35 Színpadon pedig többek között érdekességeket hallhattunk a neurotechnológiáról és az adattudományról, a „Szólj be az egyetemi lelkésznek” beszélgetés vendége pedig MC Columbo, az Irie Maffia frontembere volt.

Pénteken ismét egy világsztárral folytatódnak a programok, a Nagyszínpadon fellép a svéd énekesnő, Zara Larsson, de a Carson Coma, T.Danny és Dzsúdló is várják a Nagyerdőbe látogató közönséget.