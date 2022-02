A Hal köznek volt tízévnyi aranykora.

A Simonffy utca mentén található terület 2010-es felújítása után az egykori hal- és tejpiac újra nyüzsgő, élettel teli közösségi térré virágzott. Sorban nyíltak a vendéglátóhelyek, terjeszkedtek a teraszok. Az embereket lenyűgözte a víz­sugárban pancsoló gyerekek nappali kacaja és a színpompás szökőkút esti játékai. Ide szervezte a város a legjobb koncerteket, divatbemutatókat, fellépéseket, színielőadásokat. A Hal köz rövidesen valóságos kulturális központtá vált, egyként lélegző entitássá, ahol a különálló vendéglátóhelyek szimbiózisban éltek egymással, kölcsönösen segítve szomszédjukat. Nemcsak maga a tér, hanem a Hal köz szívéhez vezető Simonffy utca is része volt a legendának.



A nyári estéken fesztiváli hangulatot idézett a tömeg, szinte mindenki a Hal közben akarta megnézni a meccset, megtalálni az igazit, vagy épp elfeledni őt. Mert szerelem született itt bőven, bár néhány igen rövid távra. Az aranyat érő valuta az üres szék volt, még egy egyébként csendes hétfőn is. A vendéglátósok gyakran még a beltéri bútorzatot is kipakolták a teraszra, hogy minél több férőhelyet tudjanak biztosítani a vendégeknek, és borravalót maguknak. Így került ki bárszék, fotel, de még sörösrekesz is, pokróccal letakarva. Szó szerint utcára nyílt a kocsmaajtó.

Közösségi halháló



A Hal közben minden korosztály, minden kaszt és minden stílus megfért egymás mellett. Az árkádban egy kávézó, amely nappal a babszemeket, éjjel darálós muzsikát pörkölt a közönségnek. Mellette megfáradtan üldögélt trónján az öreg király, a régről megmaradt ikonikus kocsma. Fején megkopott a korona, évtizedek óta hű törzsközönségének hűvös nyugalommal csapolta az olcsó magyar sört. Balján rózsaszín neonfénnyel csalogatta a vendégeket a trópusi koktélbár. A szerelmespárok, lánybúcsús alakulatok és a külföldi diákok kedvenc szórakozóhelye. Mellette egy apró gyöngyszem: Debrecen talán legkisebb bárjában zavarba ejtő módon a város legszélesebb italválasztéka volt fellelhető, csaknem kétszázféle különleges nedűtől roskadoztak a polcai. Tökéletes kontrasztot alkottak a minőségi rumokat kedvelő, szivarozó urak és az asztalon táncoló fiatalok. A sarki bárban a város legjobb lemezlovasai zenéltek, vele szemben pedig a hamburgeresnél könnyeztek a csípősevő verseny győztesei.

Örök emlékek születtek a Hal köz bárjaiban is | Forrás: Hajnal László

Rossz szomszédi viszony



Nem mindenkinek okozott azonban örömöt a zsivaj: a környékbeli lakók nehezen viselték a mindennapos koncerthangulatot. A szóbeli figyelmeztetés mellett a rend­őrségi fellépés sem csillapította sokáig a zajt. Az egyre szaporodó bejelentések miatt egy idő után rendeletben korlátozták a teraszok nyitvatartási idejét. Így hétvégenként, éjjel egy órára a kültéri bútorzatot minden vendéglátóhelynek össze kellett pakolni. Ezt a közterület-felügyelet szigorúan ellenőrizte is. Súlyosbította a helyzetet a Hal köz fekete báránya. A táncos szórakozóhelyre gyakran viselkedésre képtelen állapotban érkeztek a vendégek. A diszkó ingyen volt, és feltehetőleg bent sem akartak fogyasztani, így előre megitták az egész esti adagot. Akit a biztonsági szolgálat nem engedett be, mérgét és a kezében lóbált kétliteres söröspalackot a szökőkútba dobta. Rendszeres volt az atrocitás. Hetente többször is mentők és rendőrautók szirénája kísérte a napfelkeltét a téren.

A Hal köz varázsát mégsem a rendbontás tompította, még csak nem is a vírus kényszerítette térdre.

Már a pandémia előtt megkezdődött az átrendeződés az egymástól független tulajdonosváltások hatására. A szórakozóhelyekből éttermek vagy üzletek lettek, a nyitvatartási idők lerövidültek. Egyszerűen kinőtte tinédzserkorát, és a törzsvendégeivel együtt felnőttkorba lépett. Az egykor önfeledten szórakozó egyetemisták az éjszaka helyett ebédszünetben járnak vissza, a lakók pedig újra nyugodtan alhatják át az éjszakát.



Hajnal László