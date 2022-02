Bár az idő most kirándulásra is alkalmas, a szürke napokat még mindig fel lehet dobni gyermekkorunk egyik kedvenc játékával, a puzzle-lel. Három játékkal is készültünk, amelyeken bemutatjuk azt, melyek voltak a város közkedvelt helyei néhány évtizeddel ezelőtt.

Legelső fotónkon (forrás: Fortepan / Horváth Dániel) a Simonyi út (Gorkij fasor) és a Nagyerdei (Sztálin) körút sarkán található Pálma cukrászda és eszpresszó látható 1951-ben.

Második képünkön (forrás: Fortepan / UVATERV) a Nagyállomás egykori étterme látható 1961-ben.

Utolsó képünk pedig (forrás: Fortepan / UVATERV) az egykori Nagyerdei Strandfürdőt mutatja be 1963-ból.

Kétségtelen, hogy ezen a három helyen sokan fordultak meg annak idején, most azonban rajtad a sor, hogy megmutasd, Debrecenben vagy a megyében melyik az a hely, amelyikre bátran azt mondanád, hogy ez a legjobb, legkiemelkedőbb vendéglátóegység. Ha van egy törzshelyed, amelyikhez kellemes emlékek fűznek, ahol szoros barátságok, netalán szerelmek szövődtek, akkor nevezd be nyugodt szívvel a Törzshely 2022 elnevezésű játékunkba!

Már csak néhány napod van rá, így ne szalaszd el egy nevezéssel meghálálni nekik azokat a felejthetetlen pillanatokat, amelyeket neked okoztak!