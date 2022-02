Kvízezzünk egyet, nézzünk meg egy kiállítást, vagy énekeljünk kórusban egy finom sör társaságában. Nem sok helyről állítható, hogy ennyire széles választékát kínálja a kulturált, egyben önfeledt szórakozásnak. A Törzshely játék apropóján a Napló az Incognito Clubban járt.



Színes programok



Bár más-más néven a 90-es évek óta létezik, az Incognito Club Szűcs László és Zoltai Ildikó 2013-as átvétele óta vált egy, kifejezetten a kultúráért tenni akaró „műhellyé”. – Nálunk mutatkoztak be először olyan angolszász elemek, mint a kvíz est, vagy a kocsma kórus. Ezen felül stand upok, kiállítások, koncertek, regénybemutatók is a kínálatunk részét képezik – emelte ki Szűcs László. Jelenleg az első Rejtő-szobor is a kocsma belterét díszíti, egy hónapig szelfi pontként szolgálva a betérők számára. – Világjáró sorozatunk kapcsán érdekes emberek egzotikus helyekről osztják meg élményeiket, tapasztalataikat a Föld tájairól, de nálunk mutatkoznak be kevésbé ismert zenekarok is, akik később akár országos hírnévre is szert tehetnek.

A Rejtő-szobor is a club belterét díszíti egy hónapig, szelfi pontként szolgálva | Fotó: Molnár Péter

Az említett zenészeken túl olyan nagy nevek, mint a Parno Graszt, vagy Pély Barna is vendégeskedett már a kis kocsmában. Ahogy a tulajdonos fogalmazott, ez a „Szagolj zenészt 1 méterről” tipikus esete, hiszen egészen családias a hangulata a különböző tematikus esteknek. – Remek tapasztalatszerzés a művészeknek, hiszen ilyen kis közönségtől azonnali kritikát kapnak, felmérve, mi tetszik a hallgatóságnak, nézőknek, és mi az, amin változtatniuk kell.



A hazai hírességek és feltörekvő tehetségek mellett akadt már igazán meglepő fellépő is a club horgára. A Holy Motors című, Hollywoodot is megjárt film (olyan szereplőkkel, mint Eva Mendes, Kylie Minogue – a szerk.) filmzenéjében közreműködő La Mathilde francia zenekar is betért egy ízben a szórakozóhelyre egy fergeteges koncert erejéig.

Törzsvendégekben nincs hiány



Mint azt Szűcs László kiemelte, szerencsére egyetemi oktatóktól szépirodalom, művészet iránt érdeklődő kőművesen át ügyvédig, zenészekig és képzőművészekig megannyi törzsvendéget számlálnak. – Ez a többnyire 30 pluszos korosztály ritkán tud elmenni kiengedni a fáradt gőzt, olyankor pedig megválogatják, hol szórakozzanak. Talán a kultúra felé való nyitás is az egyik oka, hogy egyfajta megtartó ereje van a helynek – mondta. Arról, hogy mennyire fontos a törzshelyek megléte, szintén kifejtette véleményét. – Mindenkinek van otthona, családja, ez a legfontosabb. Azonban egyszer-egyszer ők is vágynak másféle társaságra, új impulzusokra, egy törzshely pedig ilyenkor létfontosságú, ahol találkozhatunk a régi ismerősökkel, barátokkal.

PSZ