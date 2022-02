Végre napszemüvegre cserélhettük a meleg téli sapkát; igaz, még nem inthetünk búcsút a hideg reggeleknek, de talán a déli órákban egy finom kávét elkortyolgathatunk a kedvenc kávézónkban. Márpedig keresve is nehezen találnánk olyan embert, akinek ne lenne egy olyan kedvelt kávézója, presszója, esetleg étterme, ahova bármikor betérne, ha ideje engedi. De vajon mitől lesz egy vendéglátóhely a „második otthonunk”?

– Jómagam azt a kocsmát, cukrászdát, éttermet tekintem törzshelyemnek, ahová az otthonom után majd csaknem a legszívesebben megyek – hangsúlyozta Liszter Sándor megyénkbeli nótaénekes, aki több olyan helyet is tudna mondani Debrecenben, ahová ha belép, bármikor szívesen fogadják. – Oda megyünk szívesen, ahol várnak, igaz? – tette fel a kérdést a közkedvelt mulatós. Mint mondta, ő rátalált arra a helyre, ahol barátként, szinte családtagként fogadják. – Tudom, mindig ugyanazt kapom: kedves kiszolgálás, jó hangulat, magával ragadó társaság – jegyezte meg. Liszter Sándor kiemelte, évtizedekkel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy a visszajáró vendégeknek nemcsak törzsasztaluk, hanem törzsszékük is volt. Felhívta a figyelmet arra: ha a Napló olvasóinak életében van olyan presszó, cukrászda, ami közel áll a szívükhöz, akkor ne habozzanak, nevezzék a Törzshely 2022-es játékba.

Ruha Tomi, Dombi Timi és Liszter Sándor egyazon állásponton vannak: törzshelyre szükség van!

Forrás: Ruha Tomi-, Liszter Sándor-, MW-archív

– Nyolcéves koromtól egészen tizenhat éves koromig heti rendszerességgel léptem fel az egyik debreceni szórakozóhelyen, ez olyan hatással volt rám, hogy a mai napig mindig találok egy-egy olyan helyet, ami része az életemnek – emelte ki Ruha Tomi humorista. – Régen vendéglátóztam, ezért szakmai szemmel is meg tudom ítélni a megyénkbeli helyeket, és őszintén szólva, több olyan is van, ahová bármikor nyugodt lelkiismerettel betérek – mondta. Dombi Tibi, a közismert labdarúgó kitért arra: habár manapság van olyan, hogy hetekig nem látogat meg egyetlen éttermet sem, ám ha mégis van ideje, akkor mindig tudja, hova érdemes betérni. – Úgy gondolom, egy ember életében mindig volt és mindig is lesz törzshely – hangsúlyozta.

