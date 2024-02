Nem újdonság, hogy a mesterséges intelligenciával nem csak beszélgetni tudunk, a képkészítéstől a receptajánlásig mindenféle dologra rá lehet venni, a versíró képességeit például nemrég a Haon is letesztelte. Ezenkívül szerencsére (vagy sajnos?) a hangmintákkal is elég jól bánik, így már azt is hallhattuk, hogyan énekli Celine Dion örökzöldjét a debreceni TheVR, de tényleg rengeteg hasonló próbálkozás érhető el YouTube-on.

Ezek közé érkezett meg nagy lendülettel egy új versenyző, amit muszáj külön is kiemelni, már csak azért is, mert ebben is ott a debreceni kötődés.

A Dilis Dalos nevű YouTube-csatornára került fel úgy egy hete a Pokémon főcímdala a Tankcsapda (vagyis a Tankcsapda-mintákat felhasználó AI) előadásában, ami Lukács Laci szúrós hangjával egyszerűen annyira hallgattatja magát, hogy nagyon gyorsan elrepül a háromperces hossza.

A videó körbejárta az internetet az utóbbi napokban – mi a PC Gurunál vettük észre –, ha belehallgatsz, máris megérted, hogy miért. És akkor hadd szóljon a Szerezd meg hát mind!

Ezek után félve elkezdtünk reménykedni mondjuk egy campusos meglepetés Pokémon-előadásban, biztosan szétdurrantaná a nagyszínpadot.