Tovább bővült pénteken a 2024-es Campus Fesztivál fellépőinek listája, a szervezők a rendezvény hivatalos Facebookján közölték, kik táncoltatják meg biztosan a Nagyerdőn bulizókat ezen a nyáron. Korábban már tudni lehetett, hogy a világhírű belga-görög DJ-páros, Dimitri Vegas & Like Mike és Puskás Arénában triplázó Azahriah is ott lesz a fesztiválon, mint ahogy az is ismert volt, hogy a Tankcsapda ezúttal nem egy, hanem három koncertet is ad. A most bejelentett zenészek, előadók hozzájuk csatlakoznak majd.

Nemzetközi sztárok az idei lineupban

Az első körös lineupban több nemzetközi fellépő is helyet kapott,

úgy mint az amerikai énekes-dalszerző Gayle, a francia DJ, Martin Solveig, az altrockban utazó svéd Mando Diao, vagy a Danko Jones kanadai hardrocktrió.

A szervezők kapcsolódó közleménye rámutatott: Gayle, miután 2021 legnagyobb slágerét hozta össze az ABCDEFU című szerzeményével, dühös és szókimondó dala vírusként terjedt el a TikTok felületén, mára pedig igazi globális szenzációvá vált.

Ahogy a dallasi születésű fiatal énekesnő, úgy Martin Solveig is első kelet-magyarországi fellépésére készül. A francia dj egyébként rajong Magyarországért, hosszú ideig kirobbanthatatlan volt a DJ Mag 100-as listájáról, ‘Hello’ című bulihimnusza már a 100 milliós megtekintésen is túl van.

A 25 éve alakult, alternatív rockzenét játszó svéd Mando Diao zenekar is debreceni koncertjére készül, de nem ők lesznek az egyetlen skandináv vendég idén, ugyanis érkezik majd Darude, a kultikus finn DJ és zenei producer, akinek Sandstorm című megaslágere kitörölhetetlen dance himnusszá vált egy egész generáció számára

– idézte a közlemény Süli András programigazgatót.

Most is külön színpadot kap a hiphop és a rock

A Campuson az országban egyedülálló módon idén is önálló színpadot kap a rap/hip-hop, valamint a rock/metal műfaj. Ez utóbbin láthatják a fesztiválozók egyenesen Kanadából a Danko Jonest, akik hard rock lemezeit a punk és a blues attitűdje is átlengi. Sokat elmond róluk, hogy a Motörhead-frontember Lemmy is énekelt egy slágerükben. Messze földön híresek energikus koncertjeikről.

A nemzetközi nevek közül kiemelendő még Queen Omega, aki sokaknak lehet ismerős, ugyanis a trinidadi reggae-dancehall énekesnő hangja hallható Azahriah Four Moods II című dalában.

Az igazi különlegességnek számító fellépése The Royal Souls nevű zenekarával csütörtökön tekinthető meg a Víztoronykertben. Ki tudja, talán a két előadó Debrecenben is csinál majd közös produkciót? Miután egy napon érkeznek, a Campuson, bármi megtörténhet… – olvasható a közleményben.

Amorf Ördögök, Thy Catafalque és a többiek

Ami a hazai felhozatalt illeti, a Campus Fesztiváltól megszokott módon a magyar előadók színe-java idén is jelen lesz a Nagyerdőn.

Szintén a szervezőkre jellemző módon lesz azonban jó pár olyan kuriózum, ami különlegessé teszi majd a ránk váró négy napot: Azahriah egyetlen nyári kelet-magyarországi fellépése mellett a sok év szünet után visszatérő Amorf Ördögök is Debrecenben adja majd első fesztiválkoncertjét, az avantgard metal műfajban komoly nemzetközi sikereket elért Thy Catafalque pedig egyetlen nyári hazai koncertjére készül a Nagyerdőn.

Nem mindennapi módon ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Tankcsapda sem: három eltérő napon, három eltérő helyszínen, három eltérő programmal örvendezteti meg majd rajongótáborát. Nem csak a fiatal fesztivállátogatóknak igyekeznek kedvezni a szervezők: a Zenevonat az LGT sztárjaival, az R-Go vagy a Republic az idősebb koncertkedvelőknek kínál majd remek kikapcsolódást.

A bejelentések sora ezzel még nem ér véget: több magyar közönségkedvenc is még nagy önálló koncertre készül tavasszal, az ő nevüket a fesztivál majd ezt követően fogja bejelenteni

– áll a közleményben.

A most leleplezett felhozatal ebben a posztban olvasható végig:

A fesztivál idén július 24-28-ig tart. Mint megírtuk, az eredeti tervek szerint ez az intervallum július 17-21. lett volna, de mivel nyáron tartják a városban a sok ezer érdeklődőt vonzó Európai Egyetemi Játékokat, a lehetséges infrastrukturális és technikai ütközéseket figyelembe véve tolni kellett a dátumon. A mostani tájékoztatásból kiderült, hogy a sportesemény záróünnepsége a Campus Fesztivál nyitónapján, a fesztivál területén lesz. Ez az egybeesés eddig soha nem látott elemekkel színesíti tovább az idei fesztivált, a pontos részletekről később számolnak be a szervezők.

És ha már egyetem:

szintén július 24-én válnak nyilvánossá a felsőoktatási ponthatárok, így az országos Pont Ott Partik központi helyszíne is a debreceni Campus Fesztivál lesz.

