Hatalmasat robbant a hír 2022. november 30-án, amikor a San Franciscó-i székhelyű OpenAI bemutatta és elérhetővé tette chatbotját, amellyel beszélgetve valóban úgy éreztük, mintha egy másik emberrel társalognánk. Az eltelt bő egy év alatt szinte fénysebességgel fejlődött és terjedt el a technológia, ma már például a Bing keresőmotorjában is megtalálható a ChatGPT, amely amellett, hogy a kérdéseinkre válaszol az interneten megtalálható információk alapján, képes weboldalak, szövegek összefoglalására, táblázatok és feliratok készítésére, és utasítások alapján képek generálására is. Ezenkívül pedig számtalan cég, vállalkozás építi be szolgáltatásaiba a mesterséges intelligenciát. De hol tart most a technológia, mire képes? Hogyan alakíthatja a jövőnket? A chatelésen kívül mire használhatjuk még a mindennapok során?

A mesterséges intelligencia régóta a mindennapjaink részét képezi, maga a kifejezést először 1956-ban nevesítették egy nemzetközi konferencián. A mobiltelefonunkban, a biztonsági kamerákban, az önvezető autókban és a különböző gyártástechnológiákban évtizedek óta megtalálható a mesterséges intelligencia

– mondta megkeresésünkre Kerek István mesterségesintelligencia-szakértő, a ChatGPT magyarul Facebook-csoport alapítója. Hozzátette, 2023 márciusára a ChatGPT és a hozzá hasonló nagy nyelvi modellek nemcsak szövegekkel, de hangokkal, képekkel, videókkal és különböző fájlokkal is tudnak műveleteket végezni. Ez a fejlődés azóta is töretlen, egyre hatékonyabb, egyre jobb válaszokat képes adni a mesterséges intelligencia.

– Különbséget kell tenni a mesterséges intelligencia (AI) és az általános mesterséges intelligencia (AGI) között. Az előbbi azt tudja, arra képes, amit megtanítunk neki. Utóbbi viszont tanulni tanul meg, azaz megtalálja az összefüggéseket az adatok között, képes bonyolultabb feladatok elvégzésére – ismertette Kerek István.

A ChatGPT mint intelligens társ a mindennapokban, a munkában és a tanulásban

A szakértő véleménye szerint három kategóriára osztható fel a mesterséges intelligencia alkalmazása:

a személyes, valamint a munkával és a tanulással kapcsolatos felhasználások.

– Ha nincs ötletünk, hogy milyen ételt főzzünk, akkor megkérhetjük a ChatGPT-t, hogy a meghatározott alapanyagok alapján, az ételérzékenységünk figyelembevételével állítson össze egy étrendet receptekkel. De már arra is képes, hogy a hűtőnk tartalmáról készült fotó alapján ajánljon receptet – hozta példaként. A személyes felhasználás tárházának csak a felhasználó kreativitása szabhat határt, hiszen egy kirándulás tervezése során megkérhetjük arra is a mesterséges intelligenciát, hogy javasoljon látnivalókat az adott térségben. Hatékonyabbá, könnyebbé tehetjük vele a mindennapjainkat.

– Ahogy a személyes felhasználás esetén, úgy a munka területén is jól jön, ha van, akivel rögtön meg tudunk beszélni valamit. Például a szövegírók, marketingesek, újságírók és számtalan hasonló területen dolgozók számára nagyon hasznos és értékes tud lenni, amikor a ChatGPT inspiráló gondolatokat ébreszt bennük, jó ötleteket ad – mutatta be a szakértő. De vannak olyan szülők, akik mesét íratnak a ChatGPT-vel, s azokba fogalmaztatnak bele olyan történeteket, amelyekből tanulhatnak a gyerekek. – Volt, aki saját mesekönyvet alkotott az unokájának, amihez az illusztrációkat szintén mesterséges intelligenciával készíttette – tette hozzá. De használható még hosszabb anyagok összefoglalására vagy akár élőszavas nyelvtanulásra is.