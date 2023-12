A tévés realitycelebként ismert Megyeri Csillát július végén, a Campus Fesztiválon egy férfi a hajánál fogva földre rántotta, majd ököllel többször is megütötte. A támadás váratlanul érte az egykori műsorvezetőt, akinek esélye sem volt a nagydarab férfi ellen. A sérüléseiről látleletet vetetett és feljelentést tett, a rendőrségre több feljelentés is érkezett, ezért az eset kivizsgálása a mai napig tart és valószínűleg jó ideig még nem is lesz vége, ugyanis nagyon sok a szemtanú, sőt, már a hamis tanúzás gyanúja is felmerült, ez megnehezíti a hatóságok dolgát - számolt be róla az Origo.

Tovább bonyolítja a dolgot, hogy legalább öt-hat ember vett részt a cselekményben, akik ellentétesen nyilatkoznak, ugyanis a támadó ismerősei szerint Megyeri Csilla volt a hibás és ő provokálta a bántalmazóját, a nő barátai pedig azt állítják, hogy ők voltak az áldozatok, akiket megtámadtak. Megyeri Csilla már nagyon szeretné elfelejteni a történteket, de egyelőre erre esélye sincs, most megszólalt arról, hol tart az ügy, és ő hogyan érzi magát a történtek után.

Komolyan veszik a dolgokat

– Legutoljára október harmincadikán hívtak be kihallgatásra. Újra el kellett mondanom, hogy az emlékeim szerint mi történt, amit meg is tettem. Én nem tudok mást mondani, mint azt, hogy engem támadtak és ütöttek meg. Az ügyben egyébként harminc tanút hallgatnak ki, ami számomra azt jelzi, hogy a rendőrök komolyan veszik a dolgot, ami megnyugtató – kezdte Megyeri, aki szeretne túllépni, de a körülmények miatt már beletörődött, hogy ez nem következik be egyhamar.

Az ügyvédek szerint akár másfél évig is elhúzódhat a dolog, többek között a sok tanú miatt.

Így nem is számítok rá, hogy idén elfelejthetem. Talán majd jövő év vége felé... Jó lenne már túl lenni ezen, szeretnék a jövőmre koncentrálni

– zárta gondolatait Megyeri Csilla.