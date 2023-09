Mint ismert, Megyeri Csilla feljelentette azt a férfit, aki bántalmazta őt a Campus Fesztiválon, a rendőrség pedig már meg is indította a nyomozást az ügyben, derül ki a Bors cikkéből. Azt írták, megkezdődtek a tanúkihallgatások, de a rendőröknek nincs könnyű dolguk, mert „a Csillára támadó társaság tagjai közül többen is dörzsölt alakok, a debreceni éjszakai élet ismert figurái.”

A lap úgy tudja, a tanúkihallgatások közben arra jutottak a nyomozók, hogy

érdemes lenne a tanúk közül többeket is hazugságvizsgálóra kapcsolni, mert felmerül a gyanú, hogy nem a teljes igazságot vallották még akkor sem, ha a vallomástétel előtt a jogszabályoknak megfelelően felhívták a figyelmüket arra, hogy a hamis tanúzást a törvény bünteti.

Hozzátették: információik szerint a nőt megverő társaság tagjai meglepően sok tanút idéztettek be, de Csilla társaságából is sokan voltak kénytelenek bemenni a rendőrségre elmondani a látottakat.

A Megyeri Csillát bántalmazó férfinak a hírek szerint korábban is volt már dolga a rendőrséggel, így ha most bűnösnek találják, rácsok mögé is kerülhet.

A lap a hajdúsági kötődésű influenszert is kereste az ügyben, de ő a nyomozás érdekeire való tekintettel nem nyilatkozott.