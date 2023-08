Ringbe száll a debreceni kötődésű Megyeri Csilla, ugyanis az egyik hazai kereskedelmi csatornán láthatjuk a közeljövőben bokszolni – jelentette be szerda este Instagram-oldalán.

Mint tudjuk, Csillának az idei Campus Fesztivál nemcsak élményeket, hanem egy nagy adag fejfájást is szerzett. Mint az korábban is megírtuk, a cívisvárosi többnapos bulin botrányba keveredett, ám most fordult a kocka.

Ugyanis megmutathatja az országnak, minden következmény nélkül, hogy az ökle nem csak a szelfi készítésre alkalmas: földre teperheti az ellenfelét akár egy ütéssel is.

Jöhet bármilyen rosszindulat

– Az erős emberek nem egyszerűen úgy születnek, őket az élet nehézségei kovácsolják azzá. Mentálisan és emocionálisan növekednek, egy-egy nehézség után emelt fejjel állnak és mennek tovább, és erősségüket nem tudják megtagadni. Mindegy min mennek keresztül, ők túlélik. Igazi harcosok. Azt hiszem, hogy „büszkén” mondhatom, hogy én is ezt a „csapatot” erősítem. Menni, elesni, felállni, újra! Menni, elesni, felállni – és jöhet bármilyen rosszindulat – cunami, ezek mind-mind csak minket szolgálnak, értünk vannak, és erősebbé és erősebbé tesznek – fogalmazott Instagram-oldalán.