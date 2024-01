Mit érdemes tudni a szakmai képzésekről?

Szakmai képzést nem kizárólag csak szakképző intézmények, hanem felnőttképzők is hirdethetnek. A Debreceni Szakképzési Centrum mind a 11 intézményében elérhető a felnőttek szakmai képzése, és centrumunk felnőttképzőként is jelen van a piacon. A felnőttek szakmai képzése egy rugalmasabb, rövidebb ciklusú képzést jelent, ahol nem tanévben, nem félévben, hanem óraszámban gondolkodunk. A képzések időtartama 120 órától egészen 800-1000 óráig is terjedhet. A képzés során egy elmélyültebb, specializáltabb képzési program szerinti tudásanyagnak az átadása történik. Ennek a típusú képzésnek előnye, hogy rugalmas, gyorsan tud reagálni a piaci igények változására. Ha belevágsz, rövid időtartam alatt tehetsz szert hasznos tudásra. Akár munka, család vagy egyetemi tanulmányok mellett is lehetőséged van szakképesítést szerezni! Abban az esetben pedig, ha szakképző intézmény által szervezett képzést választasz, akkor az első képesítő vizsga letételéig még fizetned sem kell érte. A jelentkezésnek nincs felső korhatára. Az órák előzetesen megküldött órarend tervezet alapján kerülnek megtartásra, jellemzően heti 2-3 alkalommal a délutáni-esti órákban, esetenként szombat délelőttönként.

A jelentkezés menete

Felnőttképzéseink megfelelő létszám függvényében az év során folyamatosan indulnak, az éppen aktuálisan indítani tervezett szakmai képzésekről a weboldalunkon, vagy a közösségi oldalainkon keresztül is tájékozódhatsz. Ha olyan képzést találsz, amire szívesen jelentkeznél, a jelentkezést megteheted a weboldalon keresztül a képzés leírásánál az előjelentkezés fülre kattintva, az adatlap kitöltésével és elküldésével; de akár telefonon vagy e-mailben is keresheted az ügyfélszolgálati koordinátor kollégáinkat. Személyesen a Burgundia utcán található Ügyfélszolgálati Irodánkban szintén tudsz a képzésre regisztrálni. Fontos azonban megjegyezni, hogy az előjelentkezés/regisztráció nem jár részvételi kötelezettséggel. Amikor egy képzés indítását tervezzük, értesítést küldünk és órarend tervezetet - ennek ismeretében dönthetsz arról, hogy tudod-e vállalni a részvételt. Ha olyan képzés érdekel, amelyet a kínálatunkban nem találsz, jelezheted az ügyfélszolgálati koordinátor kollégáink felé, és - amennyiben nem egyéni igényről van szó - fontolóra vesszük az adott képzés felvételét a képzési palettánkra. Érdemes figyelned a weboldalunkat, mert a képzési kínálatunk folyamatosan bővül!

A képzés indítása

Képzéseink indítása minimális létszámhoz kötött, népszerűbb képzéseinkből az év során több is szokott indulni. Amennyiben nem felel meg neked egy adott csoportnak a beosztása, vagy egyéb okok miatt nem tudod a képzést vállalni, a későbbiekben is lehet lehetőséged másik képzésre beiratkozni. A képzés indításakor, vagy azt megelőzően mindig van egy beiratkozási és képzés-nyitási alkalom, amely során az adott képzésre vonatkozó minden fontos információt átadunk a résztvevőknek. Többek között ilyenkor megtörténik a szerződéskötés, és bemutatkozik a képzés oktatója is. Egyes képzések esetében szükséged lesz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, melyet a képzést megelőzően egyénileg kell intézned, és legkésőbb a beiratkozásra magaddal vinned. A képzéseknek eltérő bemeneti feltételei vannak. Van, ahova elegendő a 8 általános iskolai végzettség; és van, ahová érettségi végzettség és szakmai előképzettség is szükséges. Az előírt bemeneti feltétel meglétét legkésőbb a beiratkozáskor bizonyítvánnyal (vagy annak hiányában egyéb hivatalos dokumentummal) kell majd igazolnod (pl. bizonyítvány másodlat).

Hogyan zajlik a képzés?

A képzés megvalósítása a programkövetelmény alapján kidolgozott egyedi képzési program szerint történik. A képzési programok elérhetőek a weboldalunkon. A tananyagot felkészült oktatóinktól sajátíthatod el. Bizonyos képzéseknél, ahol erre lehetőség van, az órák egy része online vagy távoktatás formájában valósul meg, így az otthonod kényelméből is tanulhatsz. A képzések tananyagegységekből épülnek fel. Az egyes tananyagegységek sikeres teljesítéséhez a képzési program szerinti előírást kell követni. A tananyagegységek végén lehet valamilyen beadandó projektfeladat, szóbeli számonkérés, írásbeli záróvizsga, de akár központi mérés is. A megengedett hiányzás mértékét a szerződés tartalmazza - általában az összes óraszám 20%-a - ennek túllépése a felnőttképzési szerződés felbontását vonhatja maga után. Képzéseink gyakorlatorientáltak, oktatóink gyakran szerveznek látogatásokat céges partnereinkhez vagy akár kiállításokra, rendezvényekre is. Minden tananyagot, a gyakorlathoz szükséges eszközt, tanműhelyt vagy külső gyakorlati helyszínt biztosítunk a résztvevők számára.

Mi történik a képzés elvégzése után?

A felnőttek szakmai képzése tanúsítványosztással záródik azok számára, akik minden szükséges követelményt teljesítettek. A tanúsítvány birtokában pedig lehetőség van képesítő vizsgát tenni a független vizsgaközpontokban. Mindenki számára ajánlott a vizsga letétele, hiszen a tanúsítvány szakképzettséget és szakképesítést nem tanúsít, arra a képesítő bizonyítvány alkalmas. A bizonyítvány birtokában akár saját vállalkozás is indítható és azt a munkáltatók is elfogadják. A Debreceni Szakképzési Centrum mellett működik a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont, mely számos szakképesítés esetében biztosítja a vizsgalehetőséget. Szakképző intézményeinkben szakmai képzést végzett résztvevőink számára a képesítő vizsga is első alkalommal ingyenes.