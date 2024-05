Tiszteli a DVSC Schaefflert

Az ETO mestere, Per Johansson először ült a DVSC ellen a kispadon, a találkozó utáni sajtótájékoztatón a házigazdákat méltatta. – Gratulálok a Debrecennek a fantasztikus szezonhoz, már azelőtt figyelemmel követtem a teljesítményüket, mielőtt a Győr edzője lettem. Két célunk volt ma, az egyik, hogy bebiztosítsuk, hogy jövőre is biztosan a Bajnokok Ligájában szerepeljünk, illetve, hogy felkészüljünk a BL négyes döntőjére. A DVSC Schaeffler óriási küzdelemre késztetett bennünket, nagyot harcoltunk és szenvednünk is kellett.

A szerencse is része a kézilabdának és ezúttal nekünk volt szerencsénk a végén

– nyilatkozta a vendégek vezetőedzője.

Per Johansson még egy sárga lapot is kapott relamálásért

Fotó: Molnár Péter

Örül, hogy ilyen meccsel hangolódtak a BL-re

A Rába-partiak világklasszis norvég játékosa, Stine Oftedal közel 28 percet volt a pályán, három lövésből pedig csak egyet értékesített. A rutinos kézilabdázó ezúttal ugyan nem remekelt, de ez annak is köszönhető volt, hogy a debreceniek jól védekeztek. – Az elmúlt esztendőkben mindig nagyon komoly csatát vívtunk egymással, megtiszteltetés Debrecenben játszani. Ebben a pillanatban csak arra tudok gondolni, hogy nyerni tudtunk, apróságok döntöttek. Nyilvánvalóan vannak olyan elemek a játékban, melyekben javulnunk kell, de jól jött, hogy egy ilyen nagyszerű meccsel hangolódtunk a Bajnokok Ligája négyes döntőjére – hangoztatta Stine Oftedal.