Néptáncosok, népzenészek és a népi mesterségek őrzői foglalták el a Wesselényi-lakótelep környékét vasárnap délelőtt. Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Népművészeti Utcafesztiválját a DEMKI. Népzenei koncertekkel, néptáncbemutatókkal és folkkocsmával is várták az érdeklődőket a Tóth Árpád Gimnázium előtti téren és a Tímárházban.

Népművészeti Utcafesztivált rendezett a DEMKI Debrecenben

Forrás: Molnár Péter

– Ez év januárjában indultunk el azon az úton, hogy megpróbálunk nyitni a debreceniek, a turizmus felé, hogy minél szélesebb körben bemutassuk, s minél vonzóbbá tegyük a város egyik gyöngyszemét, a Tímárházat és annak lehetőségeit – mondta érdeklődésünkre Halász D. János, a DEMKI igazgatója. Mint kifejtette, az elmúlt két év alatt több mint tízezren látogatták meg a Tímárházat, idén pedig havonta jelentkeztek mesterségeket bemutató napokkal, melyeket kiegészítettek népzenei és néptáncprogramokkal.

Halász D. János, a DEMKI igazgatója

Forrás: Molnár Péter

– Azt érzékeltük, hogy az embereknek ez tetszik, és jönnek ezekre a programokra, még a külföldi vendégek is. Úgy éreztük, kinőttük a Tímárházat, ezért csináltunk most egy olyan fesztivált, ami jó a debrecenieknek, jó az idelátogató turizmusnak, jó a népművészettel foglalkozóknak és a mestereknek is – mondta Halász D. János.

Népművészeti Utcafesztivál: ostorcsattogásra és népzenére ébredtek a debreceni lakótelepen

– A Tímárház mindig előrukkol valami egyedivel, újjal, s valóban értékes programokkal lepik meg a város közösségét. Ez a rendezvény is illeszkedik ebbe a sorba, hogy a Tímárház kilépett a falai közül, és a Wesselényi-lakótelepen mutatja meg az értékeit, évszázados örökségeinket – mondta köszöntőjében Hetei József önkormányzati képviselő.

Hetei József önkormányzati képviselő

Forrás: Molnár Péter

Bár a vasárnap délelőtt a legtöbb helyen a pihenésé, a Wesselényi-lakótelep gyanútlan lakói ezúttal nem a fűnyíró vagy flex zajára, hanem inkább a hegedű, a népzene és az ostorcsattogások hangjára riadhattak fel. Gyönyörű Zsigmond vőfély köszöntője és a csergetők bemutatója után indult el a népzenészek, néptáncosok és gólyalábasok fesztválra csalogató felvonulása a lakótömbök között.