A város és az egyetem közös érdeme a debreceni Tímárház teljes megújulása

– „Debrecen középpontja a magyar népnek. Debrecen maga egy Magyarország kicsinyben.” Ezt az Esti Lapokban megjelent Pest és Debrecen című újságcikkében írta Jókai 1849 márciusában. Azon túl, hogy a városnak az egész magyarságot tükröző jellegzetességet tulajdonított, valamint az egész ország tükreként tekintett rá, egyszerre Debrecen sajátosságát és egyediségét is hangsúlyozta – fejezte ki beszédében Papp László, Debrecen polgármestere. Mint kifejtette, a múlt évszázadokban is meghatározó volt az a szilárdság és hit Debrecen vonatkozásában, amely a gazdasági nehézségek és háborús csapások idején is tartást és erőt adott a talpra álláshoz, a folytatáshoz.