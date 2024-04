A DVSC a múlt heti kisvárdai győzelmét követően kiváló formában fogadta a fővárosi MTK-t szombaton 19 óra 30 perctől. Szrdjan Blagojevics együttesének a motivációval biztosan nem lehetett problémája, hiszen a vendégek eddig kettőből kétszer győzték le idén a debrecenieket, így, ahogyan hangsúlyozták is a Loki játékosai a találkozó előtt, csak a győzelem lebegett a szemük előtt. A Vasutas szerb trénere úgy fogalmazott, veszélyes ellenfél a budapesti gárda, de itthon szeretnék tartani a pontokat. Sokat egyébként nem rotált a szakember, bár a sérülések miatt aligha lett volna sok lehetősége a változtatásokra Blagojevics mesternek. Az időpont is végre kegyes volt a drukkerekhez, a jó hangulat így garantált volt már a kezdés előtt.

A meccset a fehérben futballozó vendégek kezdték, remek futballidő volt a Nagyerdőn. Az 5. percben rögtön nagy helyzete adódott a Lokinak: egy kiváló szögletvariációt követően Ferenczi lőhetett kapásból, kevéssel ment mellé a kísérlet. Tovább nyomott a pirosban játszó hazai gárda, Báránynak sem sok kellett a gólhoz, majd a budapestiek kontráztak, Bognár hagyott ki ziccert. A hidegzuhany néhány pillanattal később jött: Kosznovszky megszerezte a vendég vezetést. A hazaiak nem adták fel, folyamatosan igyekeztek nyomást gyakorolni az MTK-ra. Az utolsó 15 perchez érve mondhatni átvette a kezdeményezést a hajdúsági alakulat, de sok technikai hiba csúszott a játékba. Ennek ellenére a fehér mezesekben is folyamatosan benne volt a kontra veszélye, Hej kis híján megduplázta a vezetést. Tovább próbálkozott a fővárosi gárda, de Kata lövését bravúrral hárította Megyeri. Nagy volt a zavarodottság a cívisvárosiaknál, Németh Krisztián is majdnem betalált. A korábbi Loki-csatár nagyon elemében volt, megbolondította a védőket, majd Bognár tekert kicsivel fölé. Valljuk be, ez nem a debreceniek félideje volt…

Nem a debrecenieké volt az első félidő

Forrás: Kiss Annamarie

Más fordulatszámú félidő volt

Aktívan jött ki a második játékrészre a hazai együttes, Bárány rögtön veszélyeztetett, de a fejese mellé ment. Ez sem segített a DVSC-n, Bognár mesteri asszisztját követően Horváth Artúr duplázta meg a vendég vezetést. Hamar eldőlt, hogy a Lokinak mindent egy lapra feltéve kellett támadnia, ugyanakkor benne volt a veszély, hogy az NB I. legjobban kontrázó együttese bármikor elmehet. A cserékkel sem várt tovább Szrdjan Blagojevics, Bódi, Loncsar és Szuhodovszki érkezett a debreceni csapatba. Az 57. percben Hamzat Ojediran adott hatalmas labdát, Bárány Donát pedig nem kegyelmezett (1–2). Megélénkült a játék, Bognár ismét Horváthot ugratta ki, de Dreskovics hatalmasat blokkolt. Nyomott a DVSC, ezekben a percekben a vendégek csak azon voltak, hogy ne kapjanak újabb gólt. Az időt sem volt rest húzni az MTK, minden adódó alkalommal szívesen pihentek egyet a frissen nyírt gyepen. A 67. percben Dusan Lagator fejelt kapufát, a vendégek trénere láthatóan nehezen viselt csapata zavarodottságát. Időközben ismét megpihent egy budapesti játékos, de egészen elképesztő, orvostudományt megszégyenítő módon felpattant, s lefutott a pályáról. A hazaiak nem adták fel, hatalmas nyomás alatt tartották a fővárosiakat, akik közül ismét „kidőlt” valaki. Időközben Loncsar fellépett Bárány Donát mellé második centernek, folyamatosan jöttek a DVSC beadásai. A végén már kezdtek elszabadulni az indulatok, parázs meccs alakult ki a felek között, főként a fővárosiak „bizonyították” sportolói jeles magatartásukat. A játékvezető nyolc perces hosszabbítása még reménysugarat jelentett a Lokinak, de végül nem sikerült pontot szereznie a Debreceni VSC-nek.