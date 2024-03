Bár nagyon rosszul indult a Kisvárda elleni idegenbeli bajnokija a DVSC együttesének, a piros-fehérek végül Vajda Botond, Brandon Domingues és Christian Manrique szép találataival magabiztosan, 3–1-re győztek szombat délután.

Vajda Botond szép lövésével szerzett vezetést a DVSC

Forrás: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Pazar lövéssel egyenlített a DVSC

A Loki egyenlítő gólja különösen mutatósra sikeredett, a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs indította Vajdát a jobb szélen, aki befelé vezette a labdát, majd gyönyörűen kilőtte a jobb felsőt. A fiatal középpályás a mérkőzés után az M4 Sportnak elmondta, a meccs elején „el voltak csúszva”, de jókor jött az egyenlítő gól, ami lendületet adott csapatának. – Gyakorlom az ilyen szituációkat is, szerencsére most eredményes voltam belőle, nagyon örülök a gólnak. Nem volt könnyű a gyorsan kapott gólból felállnunk, de mindenki megtett mindent a fordításért, ami szerencsére sikerült. Az a cél, hogy dobogón végezzünk, és ha így folytatjuk, akkor el is érhetjük ezt – nyilatkozta a Debreceni VSC 20 esztendős középpályása.

Jól reagált a Loki

Az összecsapás utáni sajtótájékoztatón Szrdjan Blagojevics, a DVSC trénere igen elégedetten értékelt: – Szeretnék gratulálni a játékosoknak, úgy gondolom, teljesen megérdemelten győztünk ilyen arányban is, a teljesítményünket jól mutatja a végeredmény. A mérkőzés eleje nem volt könnyű számunkra, hiszen a Kisvárda változtatott a megszokott játékán. Nagyjából 15 percre volt szükségünk ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodni tudjunk, főként a védelmünkben, emiatt is kaptunk korán gólt. Idegesek is voltunk, hiszen nagyok voltak az elvárások a mérkőzésen. Ám úgy gondolom, jól reagáltunk a korán kapott gólra is, és aztán tudtunk megoldásokat találni. Az első félidőt is kontrolláltuk, közel voltunk az ellenfelünk tizenhatosához. Lehet, hogy nem voltak nagyobb helyzeteink, de aztán Vajda Botond gyönyörű gólt lőtt, így ennek köszönhetően 1–1-es eredménnyel tudtunk szünetre menni – ecsetelte a Debreceni VSC szakembere.

Sajnálja a Kisvárda együttesét

Blagojevics elismerte, az egyenlítő gól után könnyebb volt játszaniuk, hiszen lekerült a nyomás a Loki játékosainak a válláról. A szünetben a szakmai stáb eszközölt pár taktikai változtatást támadásban, de főleg védekezésben, aminek eredményeként még inkább uralta a játékot a Debrecen. – Fordulás után megvoltak a helyzeteink, főként Brandon Domingues révén, aki egy szép gólt szerzett, de akár többször is eredményesebb lehetett volna. Hamarabb is eldönthettük volna ezt a találkozót, de nem panaszkodok. Örülünk a győzelemnek, végre ismét remek teljesítményt nyújtottunk, így kell folytatnunk. Végül szeretném hozzátenni, hogy a Kisvárda jó csapat. Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültek, szeretnék kitartást és szerencsét kívánni nekik a szezon további részéhez. A képességeik alapján megérdemlik, hogy az első osztályban játszhassanak – el a DVSC trénere.

A Debreceni VSC legközelebb szombaton 19.30-tól az MTK-t fogadja a bajnokságban.

A tények

OTP Bank Liga, 26. forduló

Kisvárda–DVSC 1–3 (1–1)

Kisvárdai Várkerti Stadion, 2580 néző. Vezette: Vad II. (Tóth II., Szécsény)

Kisvárda: Kovács M. – Széles (Wellington, 73.), Jovicic, Ötvös – Nikolov – Navratil, Cipetic, Lucas (Melnik, 60.), Camaj (Spasic, 60.) – Makowski (Matic, 60.), Mesanovics (Ilievski, 68.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

DVSC: Megyeri – Baranyai, Dreskovics, Lagator, Ferenczi – Ojediran, Szuhodovszki (Loncsar, 68.) – Vajda (Szécsi, 79.), Dzsudzsák (Manrique, 87.), Domingues (Bódi, 79.) – Bárány. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Gól: 1–0 Mesanovics (5.), 1–1 Vajda (39.), 1–2 Domingues (54.), 1–3 Manrique (90.)