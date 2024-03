A Piros-Fehér Történetek kapcsán is kihagyhatatlan volt a közismert tény, hogy a Tankcsapda frontembere barátságot ápol a DVSC aranygenerációjával. Lukács László elmondta, Dombi Tiborékkal egy debreceni közönségtalálkozón ismerkedtek meg. – Sztoriztunk, röhögtünk, azonnal összehaverkodtunk, és még aznap este kitaláltuk, hogy nekünk egymás ellen feltétlenül focizniuk kell. Így is lett, másnap rögtön le is játszottuk a meccset, ami 8-8-ra végződött. A továbbiakban egyszer-kétszer ittunk együtt, néhányukkal közülük – Sándor Tamás, Boőr Zoli, Dombi Tibi – a foci után is megmaradt a barátság és a kapcsolat, aminek sokkal jobban örülök, mint a korábbi berúgásoknak – fogalmazott.

A beszélgetésből az is kiderült, Lukács Lászlót a DVSC első bajnoki címének híre kutyasétáltatás közben érte Fancsikán. Azért nem a lelátón, mivel a tévéközvetítésnek köszönhetően a Loki még akkor hiába győzte le 5–1-re hazai pályán a Békéscsabát szombaton, az aranyérem bebiztosításához kellett az FTC másnapi, pécsi veresége is. A vasárnapi, a Kövér Egérnél tartott spontán ünneplésen már ő is részt vett, ám a hivatalos, egy héttel későbbi Kossuth téri dzsemborin viszont nem volt ott, mert koncerteztek.

Ha már bajnoki cím: kikerülhetetlen volt a Tankcsapda az első aranyérem apropójára írt Loki-induló. – Egy házibuliban mondták nekem Dombiék, hogy miért nem írok egy indulót? Azt válaszoltam, majd írok egyet, ha bajnokok lesztek, ezen akkor mindenki röhögött. Pár év múlva meglett az arany, és persze szememre hányták, hogy hol az induló? Magamtól nem jutott volna eszembe megírni, de ha már megígértem, onnantól kezdve nem volt mese.

Ez egy olyan szám, amit nem a Tankcsapdának írtunk, és direkt klasszikusra, énekelhetősre készítettünk

– ecsetelte.

Akik járnak a DVSC hazai összecsapásaira emlékezhetnek, hogy az induló egy időben nem szólt a stadionban, majd 2020-tól ismét dübörgött a hangszórókból a szurkolók nagy örömére. A miértre így válaszolt Lukács László: – Amikor elmúlt az az éra, amiről szólt a dal, úgy éreztük, ha már ez egy másik csapat, akkor dukál neki egy új induló, és írjon egy újat más. Ám amikor nagy volt a baj, hiszen a csapat a kiesés elkerüléséért küzdött, azt mondtuk, ha ezzel tudjuk segíteni a fiúkat abban, hogy jobban szerepeljenek, akkor természetesen szóljon a dal! Én örülök neki, hogy azóta is felcsendül minden hazai összecsapás előtt – hangsúlyozta.

Lukács László

Forrás: Czinege Melinda

Majdnem lekéste a szurkolói buszt

A Piros-Fehér Történetek témái közül természetesen nem maradhattak ki a szurkolói sztorik sem. A Tankcsapda frontembere felidézett egy FTC elleni idegenbeli túrát. – Ez is egy akkoriban sajnos bevett „matiné-meccs” volt még az Üllői úti stadionban. Erre már előző este elkezdtünk készülni, a Kövér Egérben melegítettünk. Ez annyira jól sikerült, hogy szundítottam pár órát, és mire felkeltem elment a szurkolói busz. Szerencsére sikerült még telefonon elérni őket, így a Metronál bevártak, mi pedig hárman ittasan taxiba vágtuk magunkat, és irány utánuk – idézte fel nevetés közepette.

A hivatalos beszélgetés utolsó részének is a DVSC, valamint Debrecen volt a fő motívuma. Lukács László a tavaly november 12-én, a Paks elleni 1–0-s győztes meccsen volt kint legutóbb Loki-meccsen a Nagyerdei Stadionban. Azért emlékezett ilyen tűpontosan, mert előtte ünnepelték Dombi Tibor 50. születésnapját.

– Itt születtem Debrecenben, mind a mai napig is itt élek.

Sok helyen voltam a világban, emiatt is tudom még inkább értékelni a várost. Cívisként nem volt számomra kérdés az sem, hogy a DVSC-nek fogok drukkolni, hiszen a klub megkerülhetetlen debreceni attribútum, így soha nem is gondolkodtam másban

– mondta.

A remek hangulatú estét szurkolói kérdések, közös fotózás és dedikálás zárta.