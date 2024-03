A válogatott szünet után szombaton ismét pályára lép a Loki. A piros-fehérek ezúttal a Kisvárda otthonába látogatnak 14 órakor, céluk pedig nem lehet más, mint az újabb győzelem megszerzése. A hazaiak mindössze 20 pontot szereztek eddig az OTP Bank Liga küzdelmeiben, s kilenc egységre vannak a már bentmaradást érő Zalaegerszegtől. Ennek ellenére biztosan oda kell tennie magát a Vasutasnak, hiszen pontosan az ilyen meccsek a legnehezebbek, plusz a Várkerti Vitézek az életükért küzdenek. Noha az is előfordulhat, hogy a szabolcsiak légiósai fejben már máshol járnak, és arra koncentrálnak, minél jobb helyre igazolhassanak, ha valóban kiesés lesz a szezon végén.

Fizikális meccsre számít

A Lokiból ezúttal Meldin Dreskovicson és Sztefan Loncsaron kívül senkinek sem érkezett meghívó hazája felnőtt válogatottjából, így a keret zöme két hetet is tudott készülni a következő bajnokira. A DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics a mérkőzés előtt úgy fogalmazott portálunknak, remek csapatnak tartja a Kisvárdát, akiknek ráadásul remek egyéni képességekkel rendelkező játékosai vannak. Ettől függetlenül, mint mindig, szombaton is a győzelemért lépnek pályára. – A válogatott szünet hozzátartozik egy szezonhoz, büszkék vagyunk, ha mi is adhatunk játékosokat a nemzeti együtteseknek. Néhány fiatal játékost is kipróbálhattunk ebben az időszakban.

Immár teljes a keret, remélem, minél jobban fel tudunk készülni a szombati meccsre. Olykor unalmas lehet, de most is elmondom: sok együttes képvisel azonos játékerőt a bajnokságban.

A Kisvárdának például vannak olyan futballistái, akik a Lokinak is segítségükre lehetnének. Mindenki megverhet mindenkit ebben az erőltetett menetben, komolyan fogjuk venni a meccset, és remélhetőleg meg is tudjuk nyerni a találkozót – hangsúlyozta a szakember.

Egyre többet lép pályára a Lokiban

A DVSC együttesében az elmúlt időszakban folyamatosan játéklehetőséget kap a fiatal Vajda Botond. A DVTK-ból igazolt tükörszélső nagy segítségére van az együttesnek, hiszen a fiatal játékpercekben is sokat hozott a Vasutas konyhájára, ráadásul rendre remek produkciót láthatunk tőle. A tehetséges futballista egyébként legutóbb a Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatottban is játszott, s ott is kiváló teljesítményt nyújtott. Vélhetően a piros-fehérek soron következő meccsén is megmutathatja tudását. Vajda a kisvárdai találkozót megelőzően kiemelte, a hosszú kazah út miatt a regeneráció is fontos lesz számára, de amennyiben bizalmat szavaz neki a mester, szeretné góllal vagy gólpasszal segíteni a klubot. – Jó érzés volt megélni az elmúlt heteket, hiszen sokat játszottam a DVSC-ben, illetve Szélesi Zoltán is bizalmat szavazott nekem. Az csak rátett egy lapáttal, hogy mindkét mezben jöttek a sikerek is.

Nyilván sokat utaztam az elmúlt napokban, koncentrálnom kell a regenerációra, de rendben leszek.

Minden találkozóra úgy megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk, most sem lesz másképp, mindent meg fogunk tenni – nyilatkozta a szélső.

Az NB I. tabellája:

1. Ferencvárosi TC 24 16 4 4 62–23 52 2. Paksi FC 25 15 5 5 44–29 50 3. Fehérvár FC 25 13 3 9 43–36 42 4. Debreceni VSC 25 10 6 9 37–31 36 5. Puskás Akadémia 25 9 9 7 38–29 36 6. Diósgyőri VTK 24 10 5 9 39–37 35 7. MTK Budapest 25 10 5 10 33–47 35 8. Kecskeméti TE 25 10 3 12 35–38 33 9. Újpest FC 25 9 4 12 33–49 31 10. Zalaegerszegi TE 25 8 5 12 36–50 29 11. Kisvárda 25 6 2 17 26–41 –15 20 12. Mezőkövesd 25 5 5 15 24–40 –16 20

A 25. Forduló eredményei:

Március 16., szombat Újpest–Mezőkövesd 2–2 DVTK–Paksi FC 2–1 Kecskemét–Fehérvár 0–1 Március 17., vasárnap DVSC–Zalaegerszegi TE FC 5–1 Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1 MTK–Kisvárda 2–1

A 26. forduló párosításai: