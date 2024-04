A DVSC a múlt heti Kisvárda elleni sikert követően ismét pályára lép az OTP Bank Ligában. A debreceniek ezúttal az MTK-t fogadják a Nagyerdei Stadionban szombaton 19 óra 30 perctől. A Lokinak van törlesztenivalója, hiszen a két együttes első meccsét a bajnokságban a fővárosiak nyerték ráadásul Debrecenben, míg a második randevút Stieber tekerése döntötte el szintén a kékek javára. Ennek ellenére mégsem túlzás azt állítani, a piros-fehérek a találkozó esélyesei, s nyerniük is kell, ha továbbra is tapadni szeretnének az előttük elhelyezkedő Fehérvárra.

A meccset megelőzően a DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics nyilatkozott. A szerb vezetőedző kiemelte, hajtja őket a revansvágy, s szeretné, ha minél többen kilátogatnának szurkolni a Nagyerdei Stadionba. –

Továbbra is nagy a motivációnk, hiszen minél előrébb szeretnénk végezni a bajnokságban. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az előző két meccsünket egyaránt elveszítettük az MTK-val szemben, ezért is szeretnénk nyerni.

Nem engedhetjük meg magunknak, már csak a szurkolóink miatt sem, hogy pontokat veszítsünk. Ahogy a budapesti találkozó után is nyilatkoztam, az volt az egyik legjobb teljesítménye a csapatnak, mégsem sikerült hazahozni a pontokat – kezdte a szakember, majd kitért arra is, mik lehetnek a döntő momentumok a fővárosiakkal szemben. – Az utolsó 4-5 meccsét néztem aktuális ellenfelünknek, kiváló együttesről beszélünk, remek játékosokkal és egy tehetséges fiatal edzővel. Kimagaslóak az átmenetekben, s Bognár személyében van klasszis játékosuk is. Említhetném továbbá Antonovot is, aki szintén meghatározó futballistája riválisunknak. Ezek mellett, magunkkal fogunk foglalkozni, és szeretnénk megnyerni a mérkőzést – fogalmazott a vezetőedző.

Csak magával foglalkozik a DVSC

A Loki játéka – akárcsak a világ topcsapatainál – nagyban függ a szélső hátvédek labda nélküli mozgásától. Szrdjan Blagojevics már többször említette, hogy az Arsenal vagy a Manchester City játékát kedveli. Előbbinél Mikel Arteta, míg utóbbinál Pep Guardiola követeli meg a szárnyvédőktől, hogy olykor előrébb helyezkedve, gyakran a középpályán segítsék a támadásokat. Ferenczi János játékán is érződik ez a változtatás, hiszen már hét gólpassznál jár, ami az egész NB I.-es mezőnyt figyelve egyedülálló teljesítmény. A hajdúsági játékos portálunknak elárulta, hogyan lehetnek sikeresek az MTK ellen. – Biztosan nehéz meccs előtt állunk, de motivál minket, hogy ideje lenne nekünk is győzni ellenük.

Két sima győztes találkozó után fogadhatjuk őket hazai környezetben. Azért is fontos ez, mert kellő önbizalommal vághatunk neki a szombati ütközetnek.

Annyira nem szoktuk követni a riválisok meccseit, tudjuk, hogy jó helyzetben vagyunk, de csak a saját játékunkra koncentrálunk, így lehetünk sikeresek a végén – mondta a válogatott futballista.

Az NB I. állása 1. Ferencvárosi TC 25 17 4 4 65–23 55 2. Paksi FC 26 15 5 6 45–31 50 3. Fehérvár FC 26 13 4 9 43–36 43 4. Debreceni VSC 26 11 6 9 40–32 39 5. Puskás Akadémia 26 9 10 7 38–29 37 6. MTK Budapest 26 10 6 10 35–49 36 7. Diósgyőri VTK 25 10 5 10 40–42 35 8. Kecskeméti TE 26 10 4 12 37–40 34 9. Újpest FC 26 10 4 12 35–50 34 10. Zalaegerszegi TE 26 9 5 12 41–51 32 11. Kisvárda 26 6 2 18 27–44 20 12. Mezőkövesd 26 5 5 16 24–43 20

Az NB I. 27. fordulójának programja péntek, 20.00: Újpest–Zalaegerszegi TE szombat, 14.15: Fehérvár–Mezőkövesd szombat, 16.30: Diósgyőri VTK–Kisvárda szombat, 19.30: Debreceni VSC–MTK vasárnap, 14.45: Ferencváros–Paks vasárnap, 17.30: Kecskemét–Puskás Akadémia

Az előző forduló eredményei: