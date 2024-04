Az elveszett DVSC-légiósok sorozatában olyan egykori futballistákat mutatunk be, akik finoman szólva sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A legfrissebb listánkban is szerepelnek egykori „közönségkedvencek”, közülük is kiemelkedik a jelenleg a Sexy Pöxytben pallérozódó Dudu…

A szexi Loki-csatár

Jócskán visszautaztunk az időben, hiszen a 2010-es év elején Debrecenbe érkezett egy nigériai születésű csatár, aki a lengyel Wisla Krakówból tette át székhelyét a hajdúsági városba. A 179 centiméteres támadóhoz nagy reményeket fűztek akkoriban, tudván, hogy a lengyel pontvadászat szintekkel a magyar fölött járt, az egyik legerősebb együttes pont a piros mezben futballozó Wisla volt. Igaz, az Ekstraklasában mindössze kilenc fellépése volt főhősünknek, aki egy gólt és egy asszisztot tett a közösbe „barátainknál”. Ez a teljesítmény azonban elég volt egy Vasutas-szerződéshez. A Lokiban 22 meccsen szerepelhetett Dudu, ezen alkalmakon 7 gólt és két gólpasszt osztott ki a csatár, amely közel sem mondható rossz teljesítménynek, de ez is kevés volt ahhoz, hogy maradhasson a DVSC-ben. Egy rövid – 5 meccses – kecskeméti kitérőt követően aláírt a híres Kuopion Palloseura együtteséhez, amelynek színeiben 10 találkozón nyolc gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki. A finn csapatnál sem maradt tovább a vándormadár, de országon belül váltott: az FC Honka igazolta le.

A skandinávoknál másfél szezont töltött, és 57 tétmeccsen szerepelt. Egész jól termelt a nigériai csatár, 20 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját. A sikeres időszak után visszatért a Kuopion Paloseurához, ahol másodízben 47 mérkőzésen szerepelt, de csupán hét gólt szerzett. Az afrikai játékos a finn kalandot követően kipróbálta magát Indiában és Svédországban is, hogy aztán „hazaigazoljon” Finnországba. Dudu jelenleg a jó nevű Sexy Pöxyt csapatában rúgja a bőrt, s ki tudja, meddig futballozik még az egykori debreceni kiválóság.

Neymar hozzá képest amatőr

Ugyan melyik Loki-szurkoló ne emlékezne Vinicius Galvaóra, aki olyan cseleket mutatott be Magyarországon, amelyeket maximum a brazil bajnokságot követők láthattak korábban. A Porto Allegrében született szélső számára aligha lehetett kérdés, mivel szeretne foglalkozni felnőttként. Biztosak lehetünk benne, hogy a legendás Copacabanán is gyakran megfordult a cselkirály, aki a 2008-2009-es szezonban érkezett Debrecenbe. Vini első szezonjában hat meccsen jutott szerephez, egy gól és egy assziszt a mérlege. Egészen a 2012-2013-as szezonig volt a DVSC alkalmazásában, a Lokiban összesen 47 meccsen játszott, de többnyire a második együttesnél számítottak rá.

Az egyik legemlékezetesebb momentuma piros mezben, amikor egy nyári NB I.-es bajnokin egy az egyben vezethette a legendának számító Szűcs Lajosra a labdát, de mint említettük, Galvao szerette a trükköket, ám ekkor magát is kicselezte: a tiszta ziccerben addig-addig biciklicselezett, amíg elhagyta a labdát, a Lombard Pápa hálóőre pedig könnyen magához húzta a játékszert. A brazil cselgép egyébként a téli kispályás tornákon rendre a DVSC legjobbja volt, lehet, másik pályán kellett volna próbálkoznia…

Egyébként valóban olyan cseleket tudott, mint Neymar Jr. vagy Ronaldinho, de ezeknek legtöbbször szórakoztató jellege volt, előre kevés alkalommal jutott a támadó. A debreceni éveket követően Nyíregyházán próbált szerencsét, kevés sikerrel, de a Szabolcs vármegyei amatőr osztályokban sok-sok éven keresztül bolondította a védőket. A tavalyi esztendőben akasztotta szögre a stoplist, az osztrák Pettenbach együttese az utolsó profi klubja cselkirályunknak.

Ki emlékszik még a DVSC támadójára?

Csak a legvérmesebb Debrecen-szurkolók emlékezhetnek listánk következő futballistájára. A 2006-2007-es szezonban ugyanis a cívisvárosba érkezett egy francia-kameruni támadó középpályás Jimmy Jones Tchana személyében. Elég valószínű, hogy a játékos neve kevés drukkernek jut eszébe egyből, hiszen elég kevésszer ölthette magára a Vasutas szerelését. Jimmy mindössze ötször lépett pályára a piros-fehérek futballistájaként, egy gólt azonban így is szerzett. A hajdúsági kaland után Sopronban és Diósgyőrben próbált szerencsét, de ott sem találta meg számításait. Majd Görögországban is légióskodott, végül a Békéscsaba lett utolsó profi klubja. Talán jogos a kérdés, „mi lett veled, Jimmy?”

Szupersztár lehetett volna…

A 2014-2015-ös szezonban a DVSC szerződtette Joel Damahout, aki egy olyan védekező középpályás benyomását keltette a Loki-drukkerekben, akit kis idő múlva akár valamelyik európai topbajnokságban is figyelhetünk. Az egészen elképesztő fizikai adottságokkal rendelkező francia futballista meggyőző teljesítményt nyújtott a felkészülési találkozókon, s rögtön meg is kapta a bizalmat a szakmai stábtól, bár vártak volna még…