Arról is mesélt, hogy egykori munkatársával és barátjával miképpen tevékenykedtek, valamint a mai játékvezetés miben tér el az akkoritól. – A mi szakmánkban már a megjelenés is rendkívül fontos, volt olyan is, hogy az akkori divatnak megfelelően rózsaszín zakóban és zöld nadrágban érkeztünk a meccse. Érzékeltetni kellett a tekintélyünket, aztán pedig a játéktéren persze a helyes ítéleteket szerettük volna meghozni. Mindenki hibázik, mi is döntöttünk rosszul, de hál’istennek a legtöbb alkalommal jó értékelést kaptunk, és kiharcoltuk a csapatoknál és a szurkolóknál a tiszteletünket. Akkor még videóbíró és a kommunikációra alkalmas headset sem volt, túlzás nélkül félszavakból is megértettük egymást a kollégákkal. A klubokkal való viszony más volt, sokkal közvetlenebb, barátságosabb. Most már más dimenzióban van minden, a klubok profibbak, ugyanakkor merevebbek, üzletiesebbek. A mai futballban ráadásul jóval kontrollálhatóbb minden, nem jó érzés, ha felülírnak bárkit. Bár nyilván van jó oldala is a VAR-nak, de azt nem fogom soha sem megérteni, hogyha nyilvánvaló egy les, a játékot miért nem állítják meg azon nyomban. Utána történhet sérülés, vagy netalán egy olyan lábtörés, amely miatt véget érhet egy karrier. Lélektanilag sem jó, sem a szurkolóknak, sem a játékosoknak, ezáltal a játékvezetőknek sem.

Azonban van, ami nem változik: ahogyan a mostaniak, úgy mi is együtt éltünk a játék ritmusával, pazar volt akkor is az atmoszféra. Még mindig libabőrös leszek, ha a telt házas létesítményekre gondolok. Tulajdonképpen az ilyen élményekért igazán érdemes élni

– hangsúlyozott, majd a zászlógyűjteménye felé fordult.

Az AC Milannál is szívesen látják

Irigylésre méltó, mennyi nagy presztízsű mérkőzésen van túl Szilágyi Sándor, akitől azt kértük, idézze fel a számára legkedvesebb találkozókat. – Szerencsére annyi meccs van a hátam mögött, hogy nem is tudom melyikre gondoljak. Asszisztáltam Porto–AC Milan találkozón, AC Milan–Koppenhága és AC Milan–PSV Eindhoven összecsapáson, a San Siróba már „hazajártam”. Az olaszok előtt le a kalappal, mindig óriási segítőkészséggel fordultak hozzánk, mindig örömmel fogadtak bennünket, és ami a falamon is díszeleg, azokkal az ajándékokkal is ők láttak el. A történethez hozzátartozik, hogy sokan akkor csak háromévenként mehettek külföldre, szerencsés vagyok, hogy az engedélyemmel én mindig utazhattam. Ezáltal sok ismerősömnek én hoztam farmert, vagy márkás holmikat. Hatalmas élmény volt a Glasgow Rangers–Olympique Marseille rangadó is, ahol a sok fanatikus csak az utolsó pillanatokban érkezett a stadionba, amely színültig megtelt, és káprázatos hangulat uralkodott. Egy Ajax–Bayern München mérkőzésen is ott voltam a pálya szélén, de még a francia–angol válogatottderbin is lengettem. Névre szóló zászlót kaptunk még az FC Barcelonától is. A Paris Saint-Germain–Real Madrid UEFA-kupa-negyeddöntőn is közreműködtem. Hihetetlennek tűnt, hogy a rangadót megelőző reggel még Kerekestelepen ébredtem, aztán kora délután már az Eiffel-torony első emeletén ebédelhettem a delegáltakkal. Ami pedig a csúcs, az UEFA-kupa fináléja, a Dortmund–Juventus, ennek kapcsán szavakban leírhatatlan érzés kerülget a mai napig – csuklott meg Szilágyi Sándor hangja egy pillanatra.

Mikor az UEFA elnöke Hajdúszoboszlón járt

Szilágyi Sándor azt is felidézte, mikor Lenart Johansson, az UEFA akkori elnöke a felelségével Hajdúszoboszlón nyaralt. Az Európai Labdarúgó-szövetség akkori első embere leginkább azt élvezte, hogy itt nem ismeri fel senki. – Kedves emlék, mikor itt volt, és vendégül láthattuk. Angolul alapfokon beszélek, de így is a szívünkbe zártuk egymást, nagyszerű volt az a néhány nap, amelyről több képem is van a féltve őrzött albumomban. Puhl Sanyi sem hitte el, hogy az úriember itt van, de telefonban mondtam neki, hogy azonnal jöjjön, mert nagy élmény lesz. Egy csárdában megkóstolta a legízletesebb magyar ételeket, akkor például Makray Balázs, a DVSC mostani cégvezetője tolmácsolt. Az elnök annyira jól érezte magát, hogy a családommal együtt meghívott bennünket a londoni Bajnokok Ligája-döntőre, ahova aztán el is mentünk. A nemzetközi szövetségnél azóta már kicserélődött a garnitúra, de az MLSZ-nél sincs már annyira személyes kapcsolatom senkivel, mi már csak történelem vagyunk – mondta.

Roberto Baggio piros lappal lepte meg a játékvezetőket az öltözőben

Forrás: Molnár Péter

Baggiótól piros lapot kapott

Szilágyi Sándor azt a képet is megmutatta, mikor játékvezetőként a világbajnoki ezüst- és bronzérmes olasz válogatott csatárral, Roberto Baggióval fotózkodott. Az egykori partjelző szerint minden idők egyik legnépszerűbb itáliai labdarúgója számára szimpatikusak voltak, és jól elbeszélgettek egymással. – A legnagyobb világsztárokkal is közvetlen viszonyban álltunk. Mikor bejött hozzánk az öltözőbe Baggio, nem játszott. Hozott számunkra egy piros lapot, amit felmutatott nekünk – idézte vissza nevetve.

A DVSC cégvezetőjeként a sikerkorszakban

Amikor 2002-ben Szima Gábor lett a Debreceni VSC többségi tulajdonosa, Szilágyi Zoltánt kereste meg és kérte fel a klub cégvezetőjének, ezáltal a futballgyűjteménye tovább bővült. – Meglepetésként ért, mikor felkeresett, hiszen addig csak látásból ismert, nem álltunk közvetlen kapcsolatban. Rendkívül sokat köszönhetek neki, hogy egy ilyen fontos pozícióban bizalmat szavazott nekem, feladataim igyekeztem minél jobban ellátni.

Vérbeli Loki-szurkoló vagyok, nem volt kérdés, hogy mindent megteszek majd a klubért.

Szima elnök úrral a második találkozásunkkor azt mondtam, az legyen a cél, hogy BL-döntőig visszük a DVSC-t. Noha akkor még viccelődtem, és tényleg valótlant mondtam, akkor még csak álmodoztunk arról, ami később valóra vált. Eleinte hatan dolgoztunk napról napra azért, hogy a DVSC a lehető legsikeresebb legyen. Lehet kritizálni az akkori klubvezetés munkáját, de az eredmények önmagukért beszélnek. Költséghatékonyan, szigorú gazdálkodással a körülményekhez képest kihoztuk a maximumot, és történelmi sikereket értünk el. Lépésről lépésre építkeztünk, a Vágóhíd utcai sártengertől a Bajnokok Ligája főtáblájáig jutottunk – gondolt vissza.

Örömmel idézte fel a múltat Szilágyi Sándor

Forrás: Molnár Péter

Hol a stadion?

Szilágyi Sándor arról álmodozott, és minden erejével azon volt, hogy a DVSC egy nemzetközi szinten is elismert klub legyen, amely megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Mesélt arról, hogy újítottak fel öltözőket, majd az Oláh Gábor utcán bővítették a lelátókat. Az MLSZ és az UEFA előírásainak mindemellett meg kellett felelni. – Most néhány mondatban el tudom mondani, de akkor több hónap alatt tudtunk olyan stadiont keríteni, ahol a Loki lejátszhatja a nemzetközi meccseit. Volt olyanról is szó, hogy a csapat majd Nagyváradon vagy Diósgyőrben játszik, de nehéz volt olyan stadiont találni, amely minden körülménynek megfelelne. Végül játékosaink Nyíregyházán és az újpesti Szusza Ferenc Stadionban is pályára léptek, amikor pedig a BL-ben a playoff körbe jutottunk, gyakorlatilag csak a Puskás Ferenc Stadion volt arra félig-meddig alkalmas. A munkánkért az kompenzált, mikor a Levszki Szófia ellen Varga Józsi belőtte a DVSC második gólját. Hatalmas erőfeszítést tettünk meg a háttérben azért, hogy ez létrejöjjön. Nagy Feri bácsinak, az akkori gondnoknak is nagyon sokat köszönhetünk. Égőket cseréltünk, reflektorokat poroltunk, kiadványokat gyártottunk. Nagy fejtörést okozott, a létesítményben még statikai súlymérést is elrendeltek, így engedélyezték, hogy az alsó karéjban helyet foglaljanak a szurkolók. Akkoriban egyébként a megfelelő edzéslehetőség megteremtése is nagy kihívást jelentett. Sokat küzdöttem, hogy minél jobb feltételek közt készülhessen a csapat, Bács Zoltánnak, a Debreceni Egyetem kancellárjának, valamint Nagy János rektornak hathatós segítségével ennek eredményeképp sikerült megvalósítanunk a Pallagi Edzőcentrumot. Noha nem mindig tudtam megvalósítani az ötleteim, de sok elképzelésem haladt jó úton – fogalmazott.

Orbán Viktorral is beszélt

Mikor Varga Józsefnek a Levszki Szófia elleni találata után negyvenezer ember tombolt a Puskás Ferenc Stadionban, Szilágyi Sándor felment a lépcsőn, majd közvetlenül előtte ott állt a miniszterelnök. – Orbán Viktornak vezettem régen még kispályás meccset is, így felismert. Arról beszéltem, hogy Debrecen megérdemelne egy stadiont, a miniszterelnök pedig megígérte, meg is fog épülni a létesítmény. Akkor aláírattam vele egy labdát, ami szintén a gyűjteményben díszeleg. A Nagyerdei Stadion megnyitóján aztán ismét közvetlenül beszélgettünk, és mondta, hogy mindig igyekszik valóra váltani az ígéretét. Bár az új stadionnál volt egy olyan elképzelésem, hogy termálvízzel fűtsünk, és a tetőszerkezetet napkollektorral építsük ki. Ugyan ez nem valósult meg, így is nagyon büszkék voltunk a létesítményünkre – mondta.

Büszke rá, amit elért

Szilágyi Sándor azt is megosztotta, hogyan érzi magát mostanában, és mivel telnek mindennapjai.

Boldog ember vagyok. Szerencsés vagyok, mert a családom is szereti a sportot, és nem gátoltak, sőt sokkal inkább segítettek. Minden téren részesei voltak ezeknek a szép emlékeknek. Sok mérkőzésre a feleségem, Marika is elkísért. Két gyerekem és négy unokám van. Az egyik unokám, Szilágyi Nikolett, aki tornászként világeseményeken is szép eredményeket ér el, és talán egyszer az olimpián is ott lehet. A mai napig célirányosan tevékenykedem. A munkától nem vonultam vissza, kiskori álmom is megvalósult, hiszen egy autószerviz résztulajdonosa vagyok

– részletezte.

Puskás Ferenc is meglátogatta

Arról is szó esett, hogy gyűjteménye egyik legékesebb darabja a Puskás Öcsi által aláírt baseballsapka. Az egykori sikeres játékvezető Puskás Ferenccel Debrecenben találkozott. – Éppen dolgoztam, mikor a szomszédban lévő cégtől átjöttek, hogy Puskás Ferenc személyesen engem keres. Lehidaltam, nem hittem a szememnek, ott állt előttem. Ismerte az édesapámat, a „Kalapácsost”, és azzal is tisztában volt, mit értem el a játékvezetés terén. Nekem aláírt egy sapkát, a többi kollégámnak pedig vittem dedikált pólókat.

Büszke vagyok az ereklyéimre, a nevemmel ellátott zászlókra, a DVSC-s kollekcióra, illetve a többi futballrelikviára. Gyűjteményem kőkemény izzadságcseppek eredménye, amiét tisztességesen, keményen, lehetetlent nem ismerve dolgoztam meg

– hangoztatta.

A dobogóra várja a Lokit

Az egykori cégvezető és klubmenedzser életének a labdarúgás már nem szerves része, de bérletes tagként rendszeresen látogatja a DVSC mérkőzéseit. Úgy látja, hogy a klub kilábalt a hullámvölgyből, aminek végtelenül örül. Szerinte a csapatnál ismét összeállt egy olyan stáb, amely képes arra, hogy nemzetközi szintre vezesse a Lokit. Azonban kiemelte, ehhez hosszú távon is kellenek jó játékosok, sok szurkoló, valamint az anyagi jólét is nélkülözhetetlen. – Jelenleg már nincs rálátásom a szervezet működésére, egyszerű szurkolóként érkezem a meccsekre, és szorítok, hogy nyerjenek. Megmaradt persze mindegyik debreceni játékossal a kapcsolatom, Bernáth Csabától Dombi Tibin át Sándor Tamással és Madar Csabával rendszeresen találkozok. Ami a mostani szezont illeti, nehéz megjósolni egy tizenkét csapatos bajnokságban, hogy hova érhet a DVSC. Mérkőzésről mérkőzésre lehet kapaszkodni, és akkor a dobogón is végezhetnek.

Remélem, még a jövő nemzedéke is átélhet nagy sikereket, bízom benne, hogy a debreceni labdarúgás hamarosan ismét győzelmekben gazdag fényben tündökölhet

– zárta Szilágyi Sándor.