Tavaly én nem úgy mentem fel, hogy győzni fogok, megtettem, így most ott lesz a fejében, hogy sikerült őt legyőznöm. Talán egy kicsit tarthat is tőlem. Sokat számít majd, hogyan kezdjük a meccset. Profi, félni nem fog, a saját játékát fogja játszani. Biztosan lesz taktikája, amit megpróbál erőltetni, de én is készülök, és remélem, én tudok majd jobban kijönni a labdamenetekből