A Haonon már többször is foglalkoztunk azzal, hogy június 8-án Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban rendezik a Magyarország-Izrael válogatott-labdarúgó mérkőzést, amely egyben a nyári, németországi Európa-bajnokságra készülő csapat főpróbája is lesz a kontinensviadal előtt. Eddig is folyamatosan nyomon követtük a fejleményeket, és mi is érdeklődtünk a Magyar labdarúgó-szövetségnél (MLSZ) annak érdekében, hogy minél több információt megtudhassanak olvasóink a nagy érdeklődéssel várt összecsapásról.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke reméli, a magyar válogatott jó hangulatban telik majd a Magyarország–Izrael válogatott mérkőzés

Forrás: Kallus György/Világgazdaság

Mit lehetett eddig tudni a Magyarország–Izrael mérkőzésről?

Az első információ a meccsről az izraeli szövetség közösségi oldalán jelent meg, bár az a bejegyzés budapesti helyszínt említett, de nem sokkal később az MLSZ közleményben erősítette meg, hogy Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban szeretnék megrendezni a találkozót.

Ezt követően portálunk megkereste a magyar szövetséget, hogy tájékoztatást kérjen, hol tart a szervezés folyamata. Levelünkben arra is kerestük a választ, hogy az izraeli szövetség rábólintott-e már a Nagyerdei Stadionra, mikor kezdik el árulni a meccsre a jegyeket, és a vásárlásakor előnyt élvezhetnek-e a Hajdú-Bihar vármegyei szurkolók? A szövetség nevében Sipos Jenő szóvivő válaszolt, melyből kiderült, hogy debreceni mérkőzés szervezésének intenzív szakasza a válogatott két márciusi felkészülési mérkőzése után várható. A kapcsolatfelvétel megtörtént a Nagyerdei Stadionnal és az izraeli szövetséggel is, a jegyértékesítés a szokásoknak, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően körülbelül egy hónappal a mérkőzés előtt veszi majd kezdetét, melynek részleteiről akkor adnak részletes tájékoztatást.

Túl erős ellenfél Magyarország

A mérkőzésről legutóbb Csányi Sándor, az MLSZ elnöke beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjújában hétfőn. A magyar foci első embere a beszélgetés során elismerte, a június 8-i találkozó kapcsán nehéz helyzetbe kerültek az ellenfelek keresésekor. „Az Eb-döntő közelsége miatt igen korlátozott volt a választási lehetőség.” – hangsúlyozta az elnök. „Újdonságként azt is meg kell szokni, hogy több szövetség azért mond nekünk nemet, mert túl erős ellenfélnek tartja a magyar csapatot. Tény, hogy a máltaiak kizárólag Ausztriában akartak velünk játszani, mert ott edzőtáboroznak majd a nyáron.

Célunk volt az is, hogy Marco Rossi felkészülési programjába illeszkedő, minőségi csapatot hívjunk meg, ne feledjük, ez a találkozó lesz számunkra az Eb-főpróba.

Izrael mellett kizárólag Gibraltár csapata jelezte, hogy szabad ebben az időpontban, amely viszont nem felel meg ennek a kritériumnak – elevenítette fel.

Reméli, jó hangulat lesz a Nagyerdei Stadionban

A sportnapilap felvette, hogy a legutóbbi magyar−izraeli felkészülési mérkőzésnek zárt kapus vb-selejtező lett a következménye. Csányi Sándor reméli, Debrecenben nem lesz semmilyen incidens, sokkal inkább ünnepi hangulatban telik majd a 90 perc. „Jól emlékszem arra a 2012-es meccsre, amelyen mintegy tizenegyezer néző volt, és amelyen egy kis csoport vélhetően tudatos provokációjának lettünk áldozatai, és azt sem feledtem, hogy az akkoriban legjobban várt tétmérkőzést, a románok elleni hazai selejtezőt kellett emiatt zárt kapuk mögött rendezni.

Azóta megítélésem szerint rengeteget változott a szurkolói kultúra, és most már joggal bízhatunk benne, hogy ünnepi hangulat, nem pedig gyűlölködés lesz a Nagyerdőben.

– válaszolta az elnök, azt is felfedve, azzal, hogy Debrecen lett a helyszín, egy olyan régi tervük is valóra vált, hogy vidéki nagyvárosba vigyék a magyar válogatott mérkőzését.