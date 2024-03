Hamzat Ojedirant, a DVSC 20 éves nigériai középpályását küzdeni tudásáért és szorgalmáért egyre több szurkolók kedveli. A fáradhatatlannak tűnő játékos a Zalaegerszeg ellen megszerezte első bajnoki gólját is a Lokiban, ő szerzett vezetést a kék-fehérek ellen. Ennek apropóján is készített beszélgetést vele a debreceniek honlapja.

– Már régóta vártam a pillanatot, hogy betaláljak. Ez volt az első gólom profi labdarúgóként, és nagyon boldoggá tesz. Debrecen remek hely a fejlődésem szempontjából, sok új dolgot tanulok, többek között ennek is köszönhető, hogy eredményes voltam. Úgy érzem, most minden a helyén van. Tetszik a város, szeretek sétálni és éttermekbe járni, amikor van egy kis szabadidőm – ismertette.

Brazíliában megérezte

A Loki honlapja a gyerekkoráról és a kezdetekről is kérdezte a játékost. Ojediran elmondta, Afrikában nem könnyű a helyzet a focival kapcsolatban.

16 éves koromban a nigériai válogatottal szerepelhettem az U17-es világbajnokságon Brazíliában és akkor éreztem azt, hogy ez lesz az én utam.

Később Európába jöttem próbajátékokra, Albániába, és végül Debrecenbe kerültem. Éhes vagyok a sikerre, állandóan motivált vagyok, és mindig megyek tovább. Szeretnék tovább fejlődni, hisz amikor Albániában játszottam, akkor is jobb, erősebb bajnokságokról álmodtam, és ez a DVSC-vel valóra vált. Az biztos, hogy folytatnom kell a tanulást, így remélhetem a legjobbakat – nyilatkozta Ojediran.