A HAON korábban indított sorozatát folytatja, melyben olyan DVSC-légiósokat szedünk össze, akik leginkább turistákodtak Debrecenben. Az ezt megelőző részekben volt már szó többek között Mindaugas Malinauskasról, Völgyi Dánielről, Danilo Sekulicsról vagy éppen a gaboni viperáról, Roguy Meyéről.

A legfrissebb lista első futballistája az a Poór Patrik, aki 2020-ban érkezett Debrecenbe, amelynek ekkor kifejezetten örültek a piros-fehérek szurkolói, hiszen mégiscsak egy NB I.-es rutinnal rendelkező védekező játékost szerződtetett a klub. A labdarúgó profilját csak emelte, hogy fiatalként az angol Liverpoolban is pallérozódott. Igaz, nem tette azt nagy sikerrel, de azért elég kevés az a játékos világszerte, aki megállja a helyét a világ egyik leghíresebb együttesében.

Poór Patrik

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Ekkoriban egyébként többek között Németh Krisztián is a „vörösöket” erősítette, de róla majd talán egy későbbi listában foglalkozunk. Poór nem indult rosszul a DVSC-ben, sorra játszotta a meccseket, s egészen tetszetős futballal rukkolt elő. Azonban azt már lehetett tudni, hogy eléggé sérülékeny játékos a jobbhátvéd, és ez a tényező a Vasutasban sem kerülte el. Sorozatosan távol maradt a pályától, így távozni kényszerült Debrecenből.

Ezért is mondhatnánk rá, hogy „poórul járt”, de nem emiatt szokták így emlegetni. A legenda szerint történt ugyanis, hogy a legnagyobb Covid-hullám alatt játszott a Lokomotív a Kazincbarcika vendégeként, főhősünk pedig pozitív tesztet produkált, de mégsem voltak biztosak az eredményben. Az időből azonban kiszaladtak, így a hátvéd autóval indult el, s ott várakozott, hogy mit mutat majd a legújabb minta. Azon már negatív lett az eredmény, így a Vasutas hátvédje a 76. minutumban pályára is lépett. A játékos a hajdúsági kitérőt követően hazatért az MTK-ban, jelenleg pedig a BVSC-ben kamatoztatja tudását.

A zöldfülű

A 2020-as kiesést követően az elsők között jelentették be, a DVSC leigazolta a nagy tehetségként számon tartott Zöldesi Illést. Persze, ahogy ilyenkor lenni szokott, jöttek az első hangok, miért őt igazolta le a kapuba a Vasutas? Igaz, Tomás Kosicky és Nagy Sándor után fel is volt adva a lecke a zöldfülű Illésnek, amellyel nem is tudott megbirkózni. Kezdetben ő számított a Loki kezdőkapusának, de hamar kiderült, nem ő lesz a megfelelő választás. Korábban egyébként Kisvárdán már kettő mérkőzést védett az NB I.-ben, így azért lehetett bízni, hátha beválik.

Zöldesi Illés

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Nos nem így történt, s bakit bakira halmozott a kapus. Az egyik utolsó momentuma piros-fehér szerelésben, amikor a Vasas vendégeként a Fáy utcában vívott hatalmas rangadót a hajdúsági együttes, s Illés is jól védett, de az első félidőben ki szeretett volna öklözni egy könnyű beadást, de véletlen a saját kapujába paskolta a labdát. Ezt követően nem sokat védett már a DVSC-ben. Főleg úgy, hogy az esetet követően bejelentették, az FTC válogatott kapusa, Gróf Dávid Debrecenben folytatja. Zöldesi Illés nem esett messze a cívisvárostól, hiszen következő klubja a DEAC lett, de itt sem marasztalták. Jelenleg az Issimo SE labdarúgója a még mindig fiatal hálóőr.

Haruna galiba

Egy évvel korábban járunk, mint az NB II.-es szezon. A DVSC ezen a nyáron még az EL-selejtezőiben volt érdekelt, s ráfért az együttesre az erősítés. Azt már utólag tudjuk, hogy ez sehogy sem jött össze…

Haruna Garba

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Ám nagy reményeket fűzött a Loki vezetősége és a szurkolótábor is egy nigériai fiatal csatárhoz. A főhősünk ezúttal a csapat egykori 99-es mezszámú csatára, Haruna Garba. A center egyébként nem kezdett rosszul, gólt szerzett a Kukesi ellen, majd az olasz sztárcsapat, Torino FC ellen is, amelynek kapujában akkor a klasszis Salvatore Sirigu állt. Valószínűleg ez a találat Garba legemlékezetesebb találata eddigi karrierjében. Ezt követően akárcsak az egész keret, Haruna teljesítménye is komoly lejtmenetet vett, amelynek a vége a kiesés lett. Ugyan a debrecenieknél 36 meccsen szerzett 9 gólt és kiosztott három gólpasszt is, a másodosztály „magyar szabálya” szerint nem lett volna kifizetődő őt a cívisvárosban marasztalni. A csapat hívei számára azonban a legemlékezetesebb emlék az volt, amikor az utolsó előtti fordulóban Mezőkövesden vizitált a hajdúsági alakulat, a tét pedig óriási volt: ha nem nyer a piros-fehér együttes, egy fordulóval a vége előtt búcsúzik az élvonaltól. Haruna Garba egyébként ezen a találkozón sérülten is játékra jelentkezett – ez mindenféleképpen becsülendő –, hogy aztán a 89. percben lesről eldöntse a meccset a DVSC javára. Micsoda pillanat volt! Sajnálatos módon azonban egy héttel később már ő sem tudott segíteni, hiszen a Paks 1–1-re végzett a Nagyerdei Stadionban, amely kiesést eredményezett. Méltatlan módon Garbaról is lecibálták a mezt a dühös szurkolók, akinek ezt követően nem volt maradása Debrecenben, ahol állítólag kiválóan érezte magát. A magyarországi kaland után Kínába, majd Romániába igazolt, de érdekesség, hogy azóta 4 év alatt mindössze hat találkozón játszott, gól és gólpassz nélkül.

A Transfermarkt szerint jelenleg az egyiptomi Tersana gárdájában rúgja a bőrt, de kissé gyanús, hogy mindössze alig több mint tíz futballista alkotja a keretet, hivatalos meccsről pedig semmiféle információt nem találtunk. Ki tudja, ha akkor nyerünk a Paks ellen, lehet, még Garba is itt futballozna…

Mi lett veled, Nyikoláj?!

Szintén a 19/20-as szezon elején járunk, amikor a DVSC szerződtette Nikola Trujicsot. A szerb szélső remek ajánlólevéllel érkezett Debrecenbe, hiszen játszott a Partizan Beograd és a Vojvodina együtteseiben is, amelyek igazi sztárcsapatnak számítanak Szerbiában. A Lokiban is meghatározó szerepet szánhattak a játékosnak, amelynek köszönhetően 30 meccsen is magára ölthette a piros-fehér mezt. Ezen alkalmakkor három gólt és öt asszisztot is jegyzett, s finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ahogyan már említettük, a kiesés miatt ő sem maradhatott a hajdúságban a szabályok értelmében. Igazság szerint a számok abszolút ellene vannak, de amikor játszott, nem tette rosszul. Az utolsó Paks elleni meccsen is ő harcolta ki az egyenlítő találatot, de ezt nem követte újabb, így eldőlt a sorsa a szélsőnek is.

Nikola Trujics

Forrás: Nemzeti Sport-archív