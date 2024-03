Több szempontból is megéri a fiatalokat szerepeltetni a labdarúgó NB I.-es csapatoknak, így a DVSC-nek is. Egyrészt egy saját nevelésű, vagy fiatal futballista nagyon motivált, hiszen szeretne megragadni abban a csapatban, amelyhez adott esetben akár érzelmileg is kötődik, másrészt még nincsenek olyan anyagi igényei, mint egy sztárjátékosnak. Ez így remek kombináció a klubnak is, főleg, ha még anyagilag is honorálják az ifjak beépítését a felnőtt futballba...

A DVSC játékosai

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Mit érdemes tudni a DVSC csapatát is érintő ösztönzőrendszerről?

Röviden: a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a 2022–23-as idényre új ösztönzőrendszert vezetett be a fiatal játékosok térnyerése érdekében. Az ajánlás – tehát ez nem kötelező érvényű! – egy pontrendszerhez kötötte a központi támogatás egy részét.

Az ösztönzőrendszer működéséről csak a kluboknak adott hivatalos tájékoztatást az MLSZ, de azt tudni lehet, hogy a maximális támogatási összeg megszerzéséhez 29700 pontot kell gyűjteni.

De most jön a lényeg: ennek legalább felét (14 850 pontot) a támogatott korosztályú (jelenleg 2003-ban vagy utána született) magyar játékos pályára küldésével megszerzett pontoknak kell adnia!

Az MLSZ ösztönzőrendszerének részletei így néznek ki:

- minden támogatott korosztályú magyar vagy magyarral is rendelkező kettős állampolgárságú labdarúgó pályán töltött perce 10 pontot ér (90 perc=900 pont)

- minden, az előző szezonban még támogatott korosztályú (azaz 2002-ben született) magyar vagy magyarral is rendelkező kettős állampolgárságú labdarúgó szerepeltetése 5 pont/perc

- minden további magyar vagy magyarral is rendelkező kettős állampolgárságú labdarúgó 1 pont/perc.

Fontos hangsúlyozni, hogy ha egy támogatott korosztályú játékos a klubja mind a 33 bajnokiján az első perctől a lefújásig a pályán tartózkodik, máris megvan a maximális 29700 pont.

Vajda Botond, a DVSC játékosa

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Most nézzük, a DVSC miként áll a ”fiatalpercekkel”:

Ebben a szezonban a támogatott korosztályból eddig Baranyai Nimród, Batai Tamás, Hornyák Csaba, Tuboly Máté és Vajda Botond lépett pályára a DVSC-ben.

A 2002-ben született korosztályt a télen szerződtetett Kocsis Dominik alkotja, a többiek – Bárány Donát, Bódi Ádám, Dzsudzsák Balázs, Ferenczi János, Kusnyir Erik, Megyeri Balázs, Szécsi Márk, Szuhodovszki Soma, valamint a télen eligazolt Bévárdi Zsombor és Varga József – az 1 pont/perc-es kategóriába esnek. A statisztikákat a Transfermarkt.com oldalról szedtük, tehát emiatt, valamint a hivatalos információk hiányában előfordulhat, hogy nem minden adat tűpontos, de összességében biztos, hogy közel van a valódi értékhez.

A támogatott korosztályú futballisták játékpercei eddig így alakultak a szezonban:

- Baranyai Nimród: 866 perc

- Batai Tamás: 71

- Hornyák Csaba: 5

- Tuboly Máté: 96

- Vajda Botond: 729

2002-ben született futballista játékpercei:

- Kocsis Dominik: 69

2001-ben vagy később született magyar futballisták játékpercei:

- Bárány Donát: 1794

- Bódi Ádám: 757

- Dzsudzsák Balázs: 1929

- Ferenczi János: 1703

- Kusnyir Erik: 1472

- Megyeri Balázs: 1980

- Szécsi Márk: 827

- Szuhodovszki Soma: 345

- Bévárdi Zsombor (már nem a Loki játékosa): 376

- Varga József (már nem a Loki játékosa): 147

Az utánpotlassport.hu oldal által a 24. forduló után készített képén is látszik, hogy a DVSC az NB I.-es klubok többségéhez képest is jól áll a ”fiatalpercekkel”

Forrás: utanpotlssport.hu

Az ifjak mellett a DVSC kulcsemberei viszik a prímet

A felsorolásból kiderül, hogy főleg Baranyai Nimród (8660 pont) és Vajda Botond (7290) jóvoltából a ”fiatalpercekkel” időarányosan remekül áll a DVSC, hiszen már 17670 pontot gyűjtöttek a piros-fehérek. A Loki 2002-ben vagy később született futballistái eddig 11675 pontot fociztak össze, talán nem meglepetés, hogy Megyeri Balázs (1980), a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs (1929), Bárány Donát (1794) és Ferenczi János (1703) viszi a prímet.

Összességében a 29700 pontból így elvileg már 29345-öt megszerzett a DVSC , azaz a hátralévő 8 fordulóban még 355 pont kell összeszednie a piros-fehéreknek.

Tehát az is elég lenne, ha például Vajda Botond vagy Baranyai Nimród összesen 36 percet töltenének a pályán a szezon végéig, de reméljük, hogy ennél azért sokkal több lehetőséget fognak kapni a fiatalok a folytatásban. De mit is jelentene a klubnak az MLSZ ösztönzőrendszerének kimaxolása? Elvileg nem kevesebb, mint 325 millió forint landolhat majd csak emiatt a klub számláján a szezon végeztével.

Végül ittt egy videó arról, hogy a bizalom mit is tud kihozni egy fiatal játékosból, Vajda Botond cselét, amivel becsapta a zalaegrszegi védőt nem lehet megunni: