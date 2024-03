A válogatott szünet miatt a DVSC labdarúgói kaptak néhány nap szabadságot. Vannak olyan futballisták, akik pihenőidejük alatt maradnak Debrecenben, de ezekben a napokban Dzsudzsák Balázs például Dubaj felé vette az irányt. Megyeri Balázs csütörtöki Instagram-bejegyzése arról árulkodik, hogy a hálóőr a családjával egy melegebb, tengerparti vidéken töltődik fel.

Egzotikus vidéken

A hálóőr korábban ugyan sok időt töltött Görögországban, és mint az egy interjúban el is mondta, Athént a második otthonának tartja, de ezúttal minden bizonnyal Olaszországban piheni ki feleségével és gyermekével a fáradalmakat. A Megyó becenévre hallgató játékos az Instagram-oldalára feltöltött hat kép Bari városától még valamivel délebbre fekvő Savelletiriben készült, a pontos helyszín pedig a Masseria San Francesco apartman. Bár ott sincs még nyárias hőmérséklet, ugyanis a hőmérő jelenleg körülbelül 15 Celsius fokot mutat, de Megyeri Balázs ha már ott volt, a medencében is megcsobbant, de láthatjuk a feleségével is egy romantikus fotón, valamint azt, ahogy kislányával kézen fogva sétál.

Hamarosan visszatérnek Debrecenbe

A Loki futballistái már nem sokáig szusszanhatnak, ugyanis vasárnap felkészülési mérkőzést vívnak a Mezőkövesddel. Noha Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal egyik debreceni labdarúgóra sem számít a magyar válogatottnál, Sztefan Loncsar és Meldin Dreskovics a montenegrói nemzeti együttesben bizonyíthat.