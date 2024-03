Vármegyei II. osztály, Északi csoport, 17. forduló

Nyírábrány - Nyírmártonfalva SE 1-3 (0-2)

80 néző. Vezette: Zámbó T. (Szentesi D., Boros M.).

Nyírábrány: Buknicz G. - Sándor L., Török P., Küzmös A., Gerghel E., Madar T. (Pádár M.), Küzmös Gy., Kiss R. (Küzmös E.), Debreceni J., Furó Zs., Turcsán J. Vezetőedző: Küzmös György.

Nyírmártonfalva: Kelemen K. - Szemán B., Tóth T., Debreceni R. (Vértesi N.), Mike I. (Verebi I.), Szemán T. (Sándor H.), Szemán Be., Fehér M. (Kiss G.), Borók Sz. (Szemán N.), Kiss I., Jónizs A. (Havrilla I.). Vezetőedző: Konyári Sándor.

Gól: Sándor L., ill. Tóth T. (3). Jók: senki, ill. Fehér M., Tóth T.

Küzmös György: Az első félidőben sajnos nem tudtuk betartani a megbeszélteket. Sajnos úgy jöttek át rajtunk, ahogy akartak, és szerezték két gólt. A második félidő közepe felé kezdtünk már magunkhoz térni, és ha a helyzeteinket is berúgjuk, talán döntetlen is lehetett volna. Köszönöm annak a tizenhárom oroszlánnak, akik eljöttek ma!

Konyári Sándor: Magabiztos, meggyőző játékkal könnyed győzelmet arattunk.

Hajdúhadházi FK - Hajdúdorog SE 2-1 (0-0)

70 néző. Vezette: Kövér T. (Sütő J., Kovács R.).

Hajdúhadház: Selyem D. - Lakatos L., Balogh P. (Molnár D.), Lakatos Sz., Danó H., Rézműves M. (Kecskés J.), Balogh R. (Lakatos Á.), Nagy M. (Posta I.), Nagy I., Dávid T. (Vadász Cs.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor.

Hajdúdorog: Kompár G. - Kacsó E., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Anga A., Balogh A., Percze N., Tóth K. (Almási J.), Sándor P. (Pálóczi T.), Kosdi B., Urgyán B. (Oláh T.). Játékosedző: Dálnoki Zs.

Gól: Lakatos G., Posta I., ill. Percze N. Jók: Lakatos G., Rostás M., Balogh R., Posta I., ill. senki.

Nagy István Zsombor: Jó felfogásban, agresszívan álltunk bele a meccsbe, azt gondolom, hogy a játék képe és a helyzetek alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Meglátásom szerint a játékvezetői magas szintű és megfelelő volt. Gratulálok a tizenhét éves fiatal játékosomnak az első felnőtt mérkőzéséhez, ha ő is akarja, magasabb osztályú játékos is lehet belőle!

Dálnoki Zsolt: Egy gyenge színvonalú mérkőzésen a hazai csapat ma egy góllal jobbnak bizonyult, gratulálunk nekik!

Téglás VSE - Polgár VSE 6-0 (2-0)

80 néző. Vezette: Horváth J. (Darányi A., Szima B.).

Téglás: Csizmár K. (Dancsi Cs.) - Dufla D., Beszeda M., Kremniczki F., Köblös L., Dobi K., Gyönyörű T., Bulyáki B. (Birta J.), Hevesi F. (Lovas R.), Juhász M. (Sigér S.), Fejes I. Vezetőedző: Nagy Imre.

Polgár: Kovács Zs. - Antal J., Bolgár D., Balogh K., Száraz Á., Rontó D., Váradi Gy., Vadász G., Puzsár A., Porkoláb D., Papp G. Vezetőedző: Antal József.

Gól: Bulyáki B. 2, Kremniczki F., Sigér S., Gyönyörű T., Dobi K. Jók: mindenki, ill. senki.

Nagy Imre: Köszönjük a vendégcsapatnak, hogy sportszerűen végigküzdötték a mérkőzést, hasonló gondokkal küszködtek ők is most, mint mi múlt héten. Gratulálok a csapatomnak, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk!

Antal József: A héten is, de valószínűleg a jövő héten is nem én fogom összeállítani a csapatot, hanem a baleseti sebészet főorvosa. Megye kettőben hat műtött játékost nagyon nehéz elbírni. Hátha jövő héten jobb lesz!

Tiszacsege - Bocskai SE 2-1 (0-1)

100 néző. Vezette: Faragó F. (Papp N., Borkó Z.).

Tiszacsege: Budai B. - Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Jecs J., Kovács A., Csurgó Á., Simon N., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Bocskai: Bányai Cs. - Medve M., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer., Szabó V., Károlyi A., Nánási D., Szabó K., Kolompár J., Sarkadi M. Vezetőedző: Oláh Sándor.

Simon Zoltán: Gratulálok a csapatnak! Van egy mondás, és ez így igaz: a győzelmet nem kell megmagyarázni. Nyertünk! Szép volt, fiúk!

Oláh Sándor: Egy kellemetlen harcmodorú, a győzelmet jobban akaró csapat otthonában indiszponált játékkal sikerült megszakítani a sorozatunkat. A mérkőzéshez közreműködőknek ajánlanám kötelező olvasmányként a labdarúgás játékszabályait.

Görbeházi KSE - Józsa SE 0-3 (0-1)

80 néző. Vezette: Vasziliu T. (Nedeczky Zs., Hadházi L.).

Görbeháza: Szilágyi K. (Agócs R.) - Toronyai L., Tóth A. (Kiss K.), Hajdú R. (Ronkovics T.), Siket Gy., Szabó I., Félegyházi Z., Szilágyi Sz. (Sebők A.), Ilyés Z., Pók D., Csőke K. Vezetőedző: Szolnoki Attila.

Józsa: Tóth Cs. - Balogh T., Gál Sz. (Bacskai L.), Molnár S., Iványi D. (Iványi Á.), Molnár Z., Bardi Á., Sperka L., Hamvas E., Dezső M. (Szilágyi Sz.), Fekete L. (Szabó M.). Játékosedző: Szabó Mátyás.

Gól: Molnár Z., Molnár S., Bacskai L. Jók: senki, ill. mindenki.

Szolnoki Attila: Nagyon sok hibát vétettünk, de azt lehet mondani, hogy az ellenfél nem volt jobb nálunk, ám a helyzetkihasználás alapján jobban megérdemelt a győzelmük.

Szabó Mátyás: Ma Görbeházára hat pontért érkeztünk, és ezt sikerült is megvalósítani. Gratulálok a csapatnak!

A tabella 1. Bocskai SE 17 15 1 1 69-19 46 2. Tiszacsege 17 11 2 4 52-32 35 3. Józsa SE 17 9 3 5 49-31 30 4. Nyírmártonfalva SE 17 9 2 6 40-36 29 5. Téglás VSE 17 8 2 7 43-44 26 6. Hajdúhadházi FK 17 7 0 9 27-51 21 7. Hajdúdorog SE 17 6 2 9 32-38 20 8. Görbeházi KSE 17 4 3 10 30-44 15 9. Polgár VSE 17 4 2 11 31-58 14 10. Nyírábrány 17 2 3 12 29-49 9

Vármegyei II. osztály, Déli csoport, 17. forduló

SRE Komádi - Földes KSE 2-3 (1-2)

70 néző. Vezette: Vadon T. (Lévai Z., Magó B.).

Komádi: Puskás Cs. - Varga L., Tóth L. (Kóti J.), Varga La., Szalai F., Seprenyi K., Zsigmond R., Pal Z., Erdei Z., Szűcs J., Szentesi S. Játékosedző: Puskás Sándor.

Földes: Szabó Gy. - Károlyi N., Faragó Gy., Rostás D., Balogh M., Molnár B. (Ocskó G.), Kovács M. (Kiss P.), Dede I. (Mester L.), Pocsai G., Baranyi S., Mester N. Vezetőedző: Bodó Lajos.

Gól: Varga L., Szűcs J., ill. Kovács M., Faragó Gy., Ocskó G. Jók: mindenki, ill. mindenki.

Puskás Sándor: Gratulálok a játékosaimnak! Megvoltunk, csináltuk, de a helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert.

Bodó Lajos: A nagyon bátran játszó hazaiak nem könnyítették meg a dolgunkat, de azt gondolom, hogy inkább mi tettük ezt ma magunknak nehézzé, de ezért a győzelemért is jár a három pont. Kívánom a hazai csapatnak, hogy lelkesedésük tartson ki a szezon végéig, hiszen egy jó Komádira szüksége van a megyének!

DLSE - Püspökladányi LE 0-6 (0-2)

100 néző. Vezette: Karsai B. (Petrika R., Árva A.).

DLSE: Somogyi B. - Szabó A., Berán B. (Borsos Z.), Fekete Sz., Bakó L. (Ilyés Gy.), Magyar B., Budai B., Csizmadia Cs., Kovács B. (Juhász Cs.), Fekete B. (Kiss J.), Husi Gy. Vezetőedző: Benedek Barna.

Püspökladány: Eszenyi V. - Szabó P. (Juhász K.), Simon N., Mester M. (Burzán M.), Nagy B., Németh M., Szabó G. (Tőke T.), Kovács B. (Berde M.), Nagy V. (Dajka L.), Pap L., Hári B. (Danka L.). Vezetőedző: Szabó Máté.

Gól: Danka L. (2), Pap L. (2), Hári B., Nagy V. Jók: senki, ill. Németh, Danka L., Papp Z.

Benedek Barna: Gratulálok a püspökladányi csapatnak! Az oktatófilm lepörgött, ilyen arányban is megérdemelt a győzelmük.

Szabó Máté: Ellenfelünk hazai pályán veretlen volt a 2023/24-es idényben, így egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. Kiváló szellemben léptünk pályára, és sikerült az első helyzetünket gólra váltani, ami lendületet adott, és nagyszerű játékkal egy kiváló erőkből álló csapatot győztünk le. Köszönöm az összes játékosomnak a hozzáállását és szurkolóinknak a bíztatást a mai napon!

Báránd KSE - Blondy FC Esztár 2-1 (1-1)

100 néző. Vezette: Gálfi F. (Nagy R., Jóni T.).

Báránd: Tóth S. - Szabó L., Pál I. (Mester J.), Orbán L. (Mogyorósi J.), Makula A., Killy Z., Horváth I., Filep G. (Madarász S.), Varga M., Orsó D., Gali G. (Bodnár I.). Vezetőedző: Fülöp András.

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Jenei R., Nagy P., Makula U., Nagy P., Mona P. (Balogh B.), Cseke D. (Halász B.), Lantos T., Tóth D., Lakatos Zs. Vezetőedző: Vajas Vera.

Gól: Makula A., Killy Z., ill. Lakatos Zs. Jók: mindenki, ill. senki.

Fülöp András: A mérkőzés előtt behívtak helyszínelni, így sajnos nem tudtam részt venni a fiúk sikerében. Gratulálok a csapatomnak, nagyot küzdöttek, folytatjuk jövő téten az elkezdett közös utat!

Vajas Vera: Minden előjel pontosan erre az eredményre mutatott.

Konyár DSE - Ebesi SBKE

Részletek később.