Létavértes SC'97–Monostorpályi SE 1–4 (1–3)

Vezette: Hajdú I. (Katona L., Pintér Á.).

Létavértes SC'97: Kovács I., Bakos T. (Tóth L., 86.), Demján J. (Laczkó I., 84.), Zurbó B. (Budácsik M., 67.), Papp Z., Kontor B., Ujvárosi M., Gulyás P., Mázló D., Vida F. (Szabó Zs., 46.), Rózsa N. (Buka Á., 84.). Edző: Papp Sándor.

Monostorpályi SE: Bákonyi N. (Barta S., 86.), Bojti Á. (Sólyom M., 67.), Ménes M. (Nagy M., 77.), Rostás G., Nemes E. (Bacsó A., 59.), Bíró P., Gyügyei Z., Füzfői M. (Bodnár L., 77.), Sós D. (Erdős B., 77.), Pataki Zs., Kónya M. Edző: Bereczky Bence.

Gól: Gulyás P. (13.), Rostás G. (15.), Füzfői M. (18., 19.), Bíró P. (75.). Ifi: 1–2.

Papp Sándor később nyilatkozik.

Bereczky Bence: Ijedt ember nagyon üt, mi pedig úgy megijedtünk a bekapott góltól, hogy 5 perc alatt hármat lőttünk, ezzel eldöntve a lényegi kérdéseket. Egy őszintén, helyenként jól játszó Létát győztünk le magabiztosan. A helyzetkihasználásunk még mindig nem az igazi, reméljük, akkor bemegy majd, amikor igazán kell. Gratulálok Barta Sanyikának, aki tavaly még csatárként tartotta terrorban a serdülő bajnokság védőit, most pedig 16 évesen kapusként mutatkozott be a felnőtt csapatban. Ezt csinálja utánunk valamelyik akadémia! A Boci sárga jött 1,20-as oddsért. Köszönjük a szurkolást és a biztató szavakat, a továbbiakban is igyekszünk meghálálni. Hajrá, Monostor!

Aqua-General Hajdúszoboszló–Nagyrábé Petőfi SK 8–1 (4–1)

Vezette: Szűcs L. (Kriston T., Nagy A.).

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Baranyi L. (Tövisháti M., 65.), Kónya Cs., Székelyhidi S. (Dobi B., 65.), Tóth L., Plókai G. (Barcza Á., 79.), Goncalves I. (Szathmári Zs., 79.), Éles Z., Gomes S. (Bordán A., 65.), Karika B. (Pallagi J., 79.), Drobina M. (Fábián P., 79.). Edző: Szabó László.

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B., Vénig A., Kovács A., Kaszás Z. (Mészáros I., 61.), Sipos R., Bacsó A. (Vincze G., 69.), Szőke M., Fodor N., Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L. (Kocsis L., 59.). Edző: Bende Tibor.

Gól: Tóth L. (5., 10., 74.), Drobina M. (14., 19., 47.), Éles Z. (öngól 18.), Éles Z. (51.), Dobi B. (85.).

Szabó László később nyilatkozik

Bende Tibor: Nem egy, de legalább három osztálykülönbség volt a csapatok között. A hazaiak annyira gólra törően játszottak, hogy még maguknak is lőttek egyet. Legalább így az eredményből látszik, hogy két csapat volt a pályán, mert a 90 perc alatt másból nem lehetett észrevenni. Kis túlzással akkor lőttek gólt a szoboszlóiak, amikor akartak, az eredmény ránk nézve hízelgő. Igazából a játék képe tökéletesen tükrözi a befektetett munka közötti különbséget. Nemcsak az eredménnyel van a problémám, hanem a mentalitással, sőt, leginkább azzal. Az egyéni különbségeket nem lehet ekkora mértékben leradírozni, de akarni és futni attól még lehet. További sok sikert kívánok Hajdúszoboszlónak!

Sárréti DSK–Nyíradony VVTK 1–0 (0–0)

Vezette: Muszka Z. (Forgács K., Pál G.).

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B. (Hajdu Zs., 59.), Kiss N. (Domokos A., 59.), Kántor T., Vass Á., Burkus D. (Balás V., 46.), Jámbor M., Nagy L. (Kiss D., 77.), Nagy M. Edző: Szabó Lajos Tamás.

Nyíradony VVTK: Rácz T., Illés G. (Kiss G., 67.), Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Gáll F., Szabó B., Vass G., Bara M., Daru I., Pozsák N. (Tömöri L., 85.). Edző: Gyurina János.

Gól: Kántor T. (65.). Ifi: 2–0.

Szabó Lajos: Egy igen komplex, masszív és kreatív csapat látogatott hozzánk néhány hiányzóval. Úgy gondolom, hogy legalább egy góllal jobbak voltunk ellenfelünknél a mérkőzés összképét nézve. Olyanok voltunk, mint a magyar válogatott: mi is egy tizenegyesgóllal nyertünk. Igaz, a meccs hajrájában le tudtuk volna zárni gólokkal a mérkőzést, így izgalmassá tettük az utolsó perceket. Fontos győzelem volt ez a céljaink elérése érdekében. Sok sikert kívánunk a Nyíradony csapatának! Jobbulást kívánunk a sérült ifijátékosnak! Gratulálunk az ifi csapat remek győzelméhez. Hajrá Udvari!

Gyurina János később nyilatkozik.

BUSE–Balmazújvárosi FC 1–2 (0–0)

Vezette: Szabó P. (Tóth G., Czinege T.).

BUSE: Mező L., Trencsényi J. (Erdei K., 46.), Korcsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Magyari Cs. (Hudák P., 72.), Duró D. (Nagy R., 62.), Ertsey Zs. (Tanka L., 62.), Erdei Sz. (Alimán A., 46.), Alimán J. (Ékes G., 72.). Edző: Szitkó Róbert.

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Domonkos Sz. (Szabó N., 92.), Veres Z., Rőth A., Rizán Zs., Somogyi S. (Kerek B., 86.), Bóz A., Galla P., Kerekes B. (Kovács B., 63.), Éder B., Fodor T. (Fehér Z., 46.). Edző: Rákos Csaba.

Gól: Rőth A. (47.), Éder B. (75.), Korcsmáros B. (85.). Ifi: 2–2.

Szitkó Róbert: Hiába birtokoljuk többet a labdát, ha támadásban nagyon gyengén teljesítünk! Kevés lehetőségünk volt a gólszerzésre, bár ez igaz az ellenfélre is. Csupán annyi volt a különbség, hogy ők ezeket értékesítették! Gyűlölöm a vereséget, és remélem, sokan vagyunk így a csapatban!

Rákos Csaba később nyilatkozik.

Hajdúsámsoni TTISZE–Hajdúböszörményi TE 3–1 (2–1)

Vezette: Takács I. (Szilágyi Z., Dr. Kozma M.).

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Tóth B., Győri R. (Tóth B., 78.), Komjáti D., Virág T., Gergely D. (Szabó P., 46.), Mertin L. (Dobi Z., 80.), Bartha Z., Nagy J. (Tóth G., 83.), Kiss L. (Éles M., 54.), Bordás Á. (Nagy I., 54.). Edző: Tamás Márk.

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B. (Sándor K., 46.), Zubora T., Papp P., Sustyák B., Forgó P., Mizsei Sz. (Jónizs Á., 66.) (Szekeres Á., 78.), Sallai Cs., Borbély M., Buka B., Hódos B. (Nagy I., 46.). Edző: Balogh József.

Gól: Bordás Á. (19.), Virág T. (40.), Sallai Cs. (43.), Komjáti D. (77.). Kiállítva: Papp P. (91.). Ifi: 2–4.

Tamás Márk később nyilatkozik

Balogh József: Sajnálom a csapatomat, mert úgy érzem nem érdemeltünk vereséget. A hozzáállásunkkal nem volt gond, de sajnos még hiányzik egy kis plusz, hogy eredményesebbek, illetve hatékonyabbak legyünk. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez!

A jegyzőkönyvek forrása: https://www.facebook.com/megyeifoci

A tabella 1. Monostorpályi SE 17 14 1 2 54–22 43

2. Hajdúnánás FK 16 11 3 2 38–12 36

3. Sárréti DSK 17 11 2 4 40–18 35

4. Aqua-General Hajdúszoboszló 17 10 3 4 52–11 33

5. Hajdúsámson 17 9 3 5 39–24 30

6. DEAC II. 17 9 3 5 31–23 30

7. BUSE 16 8 1 7 30–28 25

8. Nyíradony 17 6 6 5 38–26 24

9. Hajdúböszörményi TE 17 6 5 6 25–25 23

10. Balmazújvárosi FC 17 5 3 9 25–31 18

11. Bestrong SC 17 3 4 10 22–36 13

12. Nagyrábé Petőfi SK 17 2 3 12 23–53 9

13. Létavértes SC’97 17 2 3 12 17–65 9

14. Egyeki SBSE 17 1 2 14 16–72 5

