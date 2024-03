Labdarúgó vármegyei I. osztály, 18. forduló

Balmazújvárosi FC–Hajdúsámsoni TTISZE 3–1 (2–1)

Vezette: Karsai B. (Tóth G., Borkó Z.).

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Domonkos Sz. (Kovács B.), Szabados N. (Domán P.), Veres Z. (Kerekes B.), Rőth A., Rizán Zs., Somogyi S. (Harangi N.), Galla P., Kerekes B., Kerek B. (Kovács M.). Edző: Rákos Csaba.

Hajdúsámsoni TTISZE: Tóth B., Győri R. (Tóth B.), Nagy I., Virág T., Mertin L., Bartha Z. (Gergely D.), Nagy J. (Kiss L.), Bordás Á., Szabó P. (Dobi Z.), Éles M., Nagy P. Edző: Tamás Márk.

Gól: Kerek B., Veres Z., Galla P., illetve Bordás Á. Ifi: 0–3.

Rákos Csaba később nyilatkozik.

Tamás Márk később nyilatkozik.

Nagyrábé Petőfi SK–Sárréti DSK 3–4 (1–1)

150 néző. Vezette: Hetrovics P. (Papp J., Nagy A.).

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B., Vénig A., Kaszás Z. (Mészzáros I.), Sipos R., Bacsó A., Szőke M., Kocsis L. (Kovács A.), Asztalos G., Fodor N., Jánosi B., Balás G. (Vincze G.). Edző: Bende Tibor.

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N. (Jenei B.), Balás V., Kántor T., Vass Á., Jámbor M., Nagy L. (Burkus D.), Kiss D., Nagy M. Edző: Szabó Lajos.

Gól: Balás G., Fodor N., Jánosi B., illetve Vass Á. (3), Jámbor M. Jók: Jánosi B., Vass Á. Kiállítva: Sipos R., illetve Balás V. Ifi: 2–1.

Tiszai Bence (Bende Tibor helyett): A múlt héten nyolcat számoltak ránk, és nem a padlóról, hanem inkább az alól kellett feltámadnunk a dobogós Sárrétudvari ellen. A második percben az előzetes terveink szertefoszlottak egy számunkra szerencsétlen góllal. 19-re lapot húztunk, játékstílust váltottunk, amelynek eredményeképpen nemhogy visszajöttünk a mérkőzésbe, de helyenként irányítani is tudtuk. Az egyenlítés után sajnos megfogyatkoztunk, így egy félidőt emberhátrányban kellett játszanunk, azonban így is felvettük a kesztyűt a vendégcsapattal. Kétgólos hátrányból álltunk fel, viszont az egyenlítő gólunkat les címen érvénytelenítették, valószínű, iskolapadba kell ülnöm, és a fizika törvényeit újratanulnom, hogy megérthessem, miként történhetett ez. A hosszabbításra is maradt egy gólváltás, de a lényegi kérdéseket ez már nem befolyásolta. Az Udvari ugyan több helyzetet alakított ki az első félidőben, azonban véleményem szerint az egy pontra bőven rászolgáltunk volna. Mi tisztában vagyunk a korlátainkkal és a képességeinkkel, nem szeretnénk többet, csak következetességet és egyenlő feltételeket. Megdicsérek mindent játékost, aki ma pályára lépett, ez férfimunka volt, és tisztelet illeti sportemberi nagyságukat. Gratulálok a vendégeknek és további sok sikert kívánok nekik.

Szabó Lajos: A mai napon tisztában voltunk azzal, hogy szinte az egyik legnehezebb mérkőzés vár ránk. Sajnos ez így is volt. Hamar vezetést szereztünk, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 15. perc környékén már 3 góllal kellett volna vezetni. Igaz az a mondás, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, így megérdemelten egyenlített ellenfelünk. Slusszpoénként emberelőnybe is kerültünk az első félidő utolsó perceiben. Szünetben azt hittem, hogy mindenkiben tudatosult az, hogy mi a teendő a második félidőben, de sajnos nem kaptam vissza semmit a megbeszéltekből. Így az utolsó másodpercig meccsben tartottuk ellenfelünket. Örülünk a 3 pontnak, ezáltal az üldözőink botlását kihasználva egy nagyobb levegőt vehetünk, ezt megünnepelve Komádiban a mesterhármast szerző Vass Ádám otthonában vendégeskedve tehetjük. Köszönjük a pazar vendéglátást. Ezért Udvari egy nagy család! Gratulálunk Nagyrábé csapatának! Nagyot küzdöttek! Sok sikert a folytatásban! Hajrá, Udvari!

Monostorpályi SE–Aqua-General Hajdúszoboszló 2–0 (1–0)

300 néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Forgács K., Dr. Kozma M.).

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Rostás G., Kertész T. (Sólyom M.), Ménes M. (Bodnár L.), Gyügyei Z., Füzfői M. (Bojti Á.), Sós D., Pataki Zs., Bacsó A. (Erdős B.), Szilágyi A., Kónya M. Edző: Bereczky Bence.

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Kónya Cs., Tóth L. (Tövisháti M.), Plókai G. (Barcza Á.), Szathmári Zs., Goncalves I. (Bucz B.), Éles Z., Gomes S., Karika B. (Székelyhidi S.), Pallagi J., Drobina M. Edző: Szabó László.

Gól: Ménes M., Kertész T. Kiállítva: Gomes S. Ifi: 2–2.

Bereczky Bence: Parádés hangulat, pikáns meccs, magabiztos győzelem. Felnőttünk a feladathoz, a párharcok 80 százalékát megnyertük, összeszedtük a második labdákat, megérdemelten nyertünk. Felkerültünk a térképre talán. További sok sikert kívánok Szoboszlónak és Diszkó mesternek is. Ritka, hogy két kiállított edző vállat vállnak vetve hagyja el a pályát. Jövő héten rangadó Udvariban, beleállunk abba is!

Szabó László: Ez a két csapat tiszteli egymást, a játékosok között nagyon sok a baráti szál. Egy olyan mérkőzést játszottunk ma, ahol nem a játékosoké volt a főszerep. Sajnos azt kell hogy mondjam, a játékvezetés messze elmaradt a rangadótól. Egy férfias meccsen olyan botrányos ítéleteket hoztak mindkét oldalra, hogy többször úgy tűnt, botrányba fullad a rangadó. Azoktól az emberektől, akiktől az egyenlő feltételeket várnánk, sajnos elfogadhatatlan, hogy a legnagyobb rémület az ő szemükben van. Ennyire összezavarodott játékvezetőt és partjelzőjét hosszú pályafutásom alatt még nem láttam. Meccs végén izgulnunk kellett, hogy a teljesen szétesett játékvezetők kitalálnak-e Hosszúpályiból. Ez a meccshez borzasztóan méltatlan volt.

Egyeki SBSE–Létavértes SC 5–2 (2–1)

80 néző. Vezette: Takács I. (Piskóczi Zs., Czinege T.).

Egyeki SBSE: Pap Z. (Kiss A.), Révész M. (Csala R.), Zsólyomi D., Kun R., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Kecskés G., Ficsór B. (Domán P.), Illés P. (Farkas Z.), Kardos M. Edző: Farkas Zoltán.

Létavértes SC: Bodnár M., Bakos T., Demján J., Papp Z., Kontor B., Gulyás P., Budácsik M. (Laczkó I.), Vide F., Szabó Zs., Rózsa N. Edző: Papp Sándor.

Gól: Ficsór B. (2), Farkas Z. (2), Zsólyomi D., illetve Rózsa N., Kontor B. Kiállítva: Gulyás P. Ifi: 2–1.

Farkas Zoltán: Remek idő, remek pálya és remek eredmények. Nagyon megérdemeltük. Gratulálok az ifinek is. 6 pontos hétvége. Ősidők óta nem volt ilyen. Gratulálok mindkét csapatunknak.

Papp Sándor később nyilatkozik.

Hajdúböszörményi TE–Bestrong SC 2–0 (0–0)

200 néző. Vezette: Szűcs L. (Vadon T., Gyöngy T.).

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B. (Hegedűs T.), Zubora T., Nagy I. (Gyarmati Z.), Sustyák B. (Hódos B.), Forgó P., Mizsei Sz. (Fekete G.), Sallai Cs., Sándor K., Borbély M., Buka B. Edző: Balogh József.

Bestrong SC: Kovács D., Varga V., Juhász B., Haraszin Zs., Orbán A. (Vietorisz Á.), Katona Z., Balogh B., Virág B. (Bartók P.), Ferenczi T. (Sütő B.), Csák Zs. (Molnár Z.), Demeter Á. (Hermann D.). Edző: Köstner Tamás.

Gól: Zubora T., Hegedűs T. Jók: senki. Ifi: 1–1.

Balogh József: Nagyon tetszett a csapatom mentalitása. Gratulálok minden játékosomnak, nem a győzelemhez, hanem a hozzáálláshoz!

Köstner Tamás: Harmadik tavaszi meccsünkön sem sikerült a kapuba találni, igaz, most nem is nagyon veszélyeztettük, maximum a sajátunkat. Két védelmi kihagyás pedig megpecsételte sorsunkat. Minden csapatrészben több kell, hogy előrébb tudjunk lépni.

Hajdúnánás FK–DEAC II 4–1 (2–1)

100 néző. Vezette: Szabó P. (Vasziliu T., Dr. Szigeti K.).

Hajdúnánás FK: Ésik L., Papp L. (Bencze D.), Csatári D., Pelles G. (Oláh P.), Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kiss L.), Lakatos N., Tóth B. (Pápa Sz.), Szilágyi P. (Kompár B.), Bohács B. Edző: Daróczi Péter.

DEAC II: Polyák F., Bárány B., Zahuczky B. (Szabó M.), Víg Zs. (Konosuke T.), Pinczés K. (Bagdi R.), Kelemen Zs., Sinyi T. (Nagy A.), Grecskó M., Varga B., Dari B., Molnár M. (Kozma B.). Edző: Katona László.

Gól: Szilágyi P., Pelles G. (2), Kompár B., illetve Pinczés K. Ifi: 1–4.

Daróczi Péter: Kiváló támadójátékunknak köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk a hazaiak ellen. Gratulálok a Csapatnak!

Katona László később nyilatkozik.