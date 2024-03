Álomszerűen kezdődött az MVFC Berettyóújfalu veszprémi bajnokija a futsal rájátszás felső házának 3. fordulójában. A bihari gárda az első támadásából vezetést szerzett az MVFC, Rábl forintos passzát értékesítette Rafinha. 0–1.

Még fel sem ocsúdtak a hazai nézők, amikor megduplázta előnyét a Berettyó: Rafinha visszaadva a gólpasszt szépen pörgetett Rábl elé, aki átpasszírozta a labdát a kapuson. 0–2.

Nagy Imre növelhette volna háromra az előnyt, de lövése elment a hosszú előtt. Nem sokkal később Mezei Dávid mutatott be bravúrt, egyre inkább a hazaiak akarata érvényesült, Trencsényi János vezetőedző időt is kért, hogy átbeszélje tanítványaival a dolgokat. Újabb fordulat jött a félidő derekán, a hazaiak kapusát, Koncsolt piros lappal kiállították, mivel a hatoson kívül szándékosan beleért a labdába. Nagy Imre révén gyorsan ki is használta az ideiglenes emberelőnyt a Mezei, a válogatott futsalos nagy erővel lőtt a kapuba. 0–3.

A piros lap miatti ideiglenes létszámhátrány lejárta után a Veszprém vészkapusra állt át támadásban, hogy visszajöjjön a meccsbe, de szünetig már nem változott az eredmény.

Rábl János és Rafinha (20) szerezte az MVFC első két találatát

Forrás: Czinege Melinda

Kaotikus percek

Fordulás után a bakonyiak nagy erőket mozgattak meg a felzárkózás reményében, volt is lehetőségük, de a vendégek több alkalommal is önfeláldozóan hárítottak. Ebben a periódusban a hazaiak irányítottak, és a 30. percben büntetőből szépítettek is, Gavrilovic vette be a vendégkaput. 1–3.

Ebben a periódusban előfordult, hogy mindkét együttes vészkapussal játszott, ami átmenetileg kissé kaotikussá tette az eseményeket. A 36. percben Nagy Kevin fülelt le egy labdát, és a saját hatosáról tekert az üresen tátongó kapuba, pontot téve a nagy dolgokra. 1–4.

Nem sokkal később Rafinha próbálkozott hasonlóval a szélről de a brazil futsalos a kapufát találta el. Az utolsó előtti minutumban aztán kialakult az 5–1-es végeredmény, szögletrúgás után Dorogitól pattant veszprémi szempontból balszerencsésen a játékszer a hálóba. A hajdúsági egylet ilyen arányban is megérdemelten nyert, és köszörült a csorbán a kecskemétiektől elszenvedett hazai vereség után.

Az újfaluiakra legközelebb vármegyei rangadó vár: a DEAC-ot fogadják a Pálfi István rendezvénycsarnokban pénteken 18.30-tól.