A debreceniek eredményei: Aranyérem: Takács Szofi (Queen, Kaméleon, Icon, Not about Angels), Bereczki Lea (Avatar, Kill Bill), Seprényi Sára Joker), Bernát Jázmin-Jávor Bella-Fülöp Hajnalka (Maids), Gyerek csapat (Wonderland, Mérőszalag), Junior csapat (Last Breath), Mini formáció (Unikornis), Gyerek formáció (Harangozó, Wonka, Hókirálynő) Junior formáció (Szépségkirálynő, Bipoláris), Boda Bianka (Me and devil), Szilágyi Judit (E.M.), Nagy Hanna-Daku Rebeka (Borsószemek), Szabó Boglárka (Salem), Kovács Laura (Tavirózsa), Mini csapat (Elements), Tabaka Zsófia-Csuka Boglárka (Super Mario), Balogh Mira-Főző Vivien (Kis herceg), Megyesi Zsófia (Fruits), Szilágyi Judit (ollókezű), Boda Boglárka (Homokóra) Ezüstérem: Lukács Kitti (Apáca), Szilágyi Nóra (Mademoiselle), Szmír Szonja (Elvis), Junior csapat (Zongora), Kaló Vivien-Láng Viktória-Bíró Léna (Így neveld a sárkányaidat), Katona Hanga-Kéki Stella (2023), Czakó Nadin-Borók Kamilla (Bubble Bath), Miskolczi Nikolett (Méhkirálynő), Junior formáció (Időutazók, Apalea), Felnőtt csapat (Ranglétra), Czine Vivien-Csuka Orsolya (Carnival), Boda Beáta (Múmia), Galla Regina (Mona Lisa), Korpás Laura-Lampert Viktória (Dystopia) Bronzérem: Orbán Mira (Képmás), Érckövi Nóra (Ocean), Gyerek formáció (3. tipusú találkozás), Nyúl Viktória (Rubikkocka), Ugray Zsuzsanna-Galla Glória (Pantomin), Borók Zorka (Megan), Kiss Gréta (Gossip Girl) 4. hely: Boda Bianka (Cell block), Gyerek csapat (Agymanók), Hetrovics Panna (Pandora szelencéje), Kovács Panna (olaj), Toplak Emma (Statue of liberty) 5. hely: Peraki Szimonetta (Atlasz) 6. hely: Elek Mira (Scherlok) Diamond kártya: Maids, Last Breath, Icon, Kamélon, Queen, Not about Angels, Wonderland, Ranglétra, 3.tipusú találkozás, Wonka, Mérőszalag , Hókirálynő, Kill Bill, 2023, Bubble Bath , Harangozó, Unikornis, Múmia, Joker, Rain, Bipoláris, Homokóra, Me and devil, Képmás, Borsószemek, Ollókezű Különdíjak: Takács Szofi, Bereczki Lea, Lukács Kitti, Boda Beáta, Gyerek formáció, Kiss Gréta, Junior csapat, Szilágyi Judit, Boda Bianka Felkészítő tanárok: Takács-Pántya Barbara, Verdes Lilla, Árva Judit, Hamecz Zsófia, Zilahy Vanda, Boda Bianka, Szilágyi Judit, Laczkó ZsuzsannaKiss Lexi, Kaszás Péter, Takács Árpád