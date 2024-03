Hullámvasúton érezheti magát Herczku Alex az utóbbi bő egy hétben, ugyanis a DEAC belső védője gólt szerzett, majd öngólt vétett. Március 10-én hazai pályán bevette a REAC kapuját, majd egy hétre rá, az elmúlt vasárnap a saját kapujukba pattant be róla a labda egy balszerencsés szituációt követően – írta a deac.hu.

Ami ennél is szomorúbbá teszi a hátvédet, hogy utóbbi meccsen 2–0-ra kikaptak a Kisvárda II otthonában. – Ami a várdai találkozót illeti, vegyes érzéseim vannak. Úgy éreztem mérkőzés közben, hogy meg tudjuk nyerni, hiszen szinte egyáltalán nem jutottak lehetőséghez a házigazdák.

Mezőnyben jobbak voltunk, de hiányzott a jó befejezés, ahogy fogalmazni szoktunk, nem volt “vége” a játékunknak. Hiába voltunk fölényben, éppen akkor jött a két hazai gól öt percen belül, amikor végképp nem számítottunk rá.

A két találat tulajdonképpen el is döntötte a pontok sorsát. Engem az öngólom miatt is nagyon rosszul érintett a vereség, de láttam a csapaton is, hogy 0–2 után kissé “elfogytunk”, s ebből már nem tudtunk megújulni. A játék képe alapján nem volt benne a meccsben a vereségünk, de a kulcspillanatokból nem jöttünk ki jól. Egy ilyen vesztes összecsapás, amelyen mezőnyben mi voltunk a jobbak, sokkal demoralizálóbb, mint ha lefociztak volna bennünket – árulta el Alex.