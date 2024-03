A DEAC férfi futsalcsapata az MVFC Berettyóújfalu elleni vereség után hétfő este a címvédő, és ezúttal is listavezető Haladást fogadták a DESOK-ban. A debreceniek az idényben eddig kétszer csaptak össze a Vas vármegyei alakulattal, de mindkét alkalommal 2–1-es vereséget szenvedtek.

Azonban Tihanyi Csaba legénysége ezúttal is a bravúrra törekedett, ám a fiúk a félidő tájékán gondolatban talán már túl hamar az öltözőbe vonultak, amely megpecsételte sorsukat.

Kár volt az utolsó percekért

A Haladás Hadházi Sándor révén már a 6. percben megszerezte a vezetést (0–1), de aztán a DEAC-nak is voltak bőven lehetőségei. A debreceniek a 19. percben egyenlítettek is, a rutinos Faragó Lajos a pálya közepén szerzett labdát, amit jobb szélről nagy lökettel aztán a hálóba juttatott (1–1). Csakhogy az első játékrésznek itt még nem volt vége, hazai szempontból rémálomszerűen folytatódott a találkozó. 55 másodperccel a szünet előtt a Hali egy szöglet után ismét előnybe került, ugyanis az üresen érkező Henrique magabiztosan célzott a kapuba (1–2), majd még ugyanebben az etapban Vass Ottó hibája után Vas Ádám is eredményes volt (1–3).

Nem tudták áttörni a védelmet

A második játékrészben nyomott az egyetemista gárda, de Berecz Rafael, Tóth Attila és Thiago lövése is elakadt a remek formában védő Alasztics Marcell kezeiben. Mivel az állás nem módosult, a cívisvárosiak a végén kockáztattak, ám a véghajrából rosszul jöttek ki. A vége előtt hat perccel Longo döntötte el a pontok sorsát, ugyanis védhetetlenül bevarrta a labdát a felsőbe (1–4), majd az utolsó minutumban Sipos Gergő lőtt az üres kapuba és alakította ki az 1–5-ös végeredményt.