A kézilabda NB I./B-ben szereplő DEAC-ban Pethő Ákos igazi vezérré nőtte ki magát, a csapat húzóembereként pedig igyekszik példát mutatni mindenkinek. A 44-es mezszámú irányító a Debreceni Egyetem sportszervező alapszakán, majd sportközgazdász mesterszakán tanult, ezúttal pedig PhD hallgatóként igyekszik minél jobban magába szívni a tudást. A 28 esztendős játékos emellett edzősködik, valamint a debreceni klubnál közösségimédia-menedzserként is dolgozik. A Haon sport témájú podcastjében, a H szektor 80. részében Pethő Ákossal arról beszéltünk, mindezt, amit csinál, hogy lehet összeegyeztetni, a különböző területeken milyen kihívásokkal találkozik, és a DEAC pedig miben számít egyedülállónak az országban.

Büszke magyar

Mivel Pethő Ákos a németországi férfi kézilabda Európa-bajnokság után látogatott el a stúdiónkba. Természetesen azt a kérdést sem kerülhettük el, hogy a hajdúsági sportoló hogyan látta a nemzeti csapat szereplését. Elmondta, hogy főként a magyarok mérkőzéseit követte figyelemmel, de ha ideje engedte, más válogatottak összecsapásaiba is belenézett. – Úgy gondolom, nagyon szép eredményt értünk el, le a kalappal a srácok előtt, jó meccseket játszottak. Látható, hogy bekövetkezett egy generációváltás, mostmár 2000 után született fiúk is bőven vannak az Eb-keretben. Természetesen a sikeres szerepléshez az is kellett, hogy legyenek felnőtt szinten is rutinosnak számító válogatott-játékosok.

Pethő Ákos

Forrás: DEAC-archív

A Debrecennel az NB I.-ben?

A sportoló azt is elárulta, hogy a magyaroktól Bodó Richárd az egyik kedvence, de a francia Dika Mem játékát is nagyon kedveli. Ákossal aztán közelebbi vizekre eveztünk, arról esett, szó, hogyan vezetett útja a DEAC-hoz, és milyen céljai vannak az egyesülettel.

Egy hosszú és rögös út volt, míg az egyetemi klubig eljutottam, de már öt éve sportolok itt. Új otthonra leltem, nem tervezem már máshova menni, mert én itt szeretnék valami nagyot alkotni. Örülnék neki, hogyha a debreceni férfi kézilabdázás újra a régi fényében tündökölne. Rendkívül boldog lennék, ha a DEAC a közeljövőben az első osztályban szerepelhetne. Egyelőre ezt a klubnál még senki sem jelentette ki, nincs teher rajtunk, ez pusztán csak a személyes vágyam.

– Mindig a legjobbra törekszem, így idén az NBI./B osztályban sincs ez másképp, de most a realitás az 5. vagy 6. hely. A következő idényben aztán jó lenne két pozícióval annál is előrébb végezni, utána pedig bármi lehetséges – tette hozzá.

Pethő Ákos arról is beszélt, hogy milyen a csapat meghatározó tagjának lenni, valamint hogyan értékeli a gárda eddigi teljesítményét a 2023/2024-es idényben. – Az őszi szezonunknak az első felével kifejezetten elégedett vagyok, csapatszinten és egyénileg is. A felső harmadba tartoztunk, és bármely topcsapatot megszorongattuk, viszont utána jött egy kisebb hullámvölgy, így picit hátrébb is csúsztunk a tabellán, tehát most középcsapatnak számítunk. Ami pedig a kapitányságom illeti, amóta megérkeztem a DEAC-hoz, szerencsére sikerül évről évre jó teljesítményt nyújtanom. A csapattársak számíthatnak rám a pályán és azon kívül is. Ami felelősséggel jár, azt felvállalom. Van ezzel kapcsolatosan egy nyomás a vállamon, amit azonban el kell tudni viselni. Nem szeretném, hogy ez kihasson a civil életemre, de emberek, érző lények vagyunk, így nekem is vannak rosszabb napjaim – fogalmazott.

Pethő Ákos megtalálta a helyét

A sportoló szerint a DEAC-nál a légkör egyedülálló, még sehol sem tapasztalt ehhez hasonlót. Kiemelte, hogy szeretik egymást zrikálni, de mindent csak szeretetből mondanak egymásnak. Úgy éri, hogy aki fel tudja venni a ritmust, az meg is találja a helyét a klubnál. – Az egyetem minden téren olyan stabilitást ad, amelyre építeni lehet. A klubnál végzett szakmai munka előtt is a kalapom emelem.

Mi tényleg csak addig nyújtózunk, ameddig a takarónk ér. Sok NB I.-es klub, vagy akár másodosztályú egyesület beleesik abba a hibába, hogy túlvállalja magát. Nálunk azonban nagy előny, hogy tisztában vagyunk a határainkkal. Ezen felül a kettős életpálya modellt is jól lehet alkalmazni.

– A DEAC-nál szinte az összes csapattag egyetemi hallgató, amire büszkék is vagyunk. A csapattal általában olyan hét-nyolc edzésünk van egy héten, de ez kell is ahhoz, hogy a meccseken is jól teljesítsünk. Az NBI./B osztály az utóbbi időben hatalmas fejlődésen ment keresztül, így gyakorlatilag már egy profi ligáról beszélünk – nyilatkozta.

Pethő Ákos arra a kérdésre, hogy mely találkozó volt számára a legemlékezetesebb, hirtelen több összecsapás is beugrott számára, melyek közül néhányat felelevenített. – Voltak nagy győzelmeink, de a sport, és úgy az élet minden terén a vereséget sem kerülhetjük el. Utóbbiakra már persze kevésbé emlékszem vissza szívesen. Ha az idei szezont nézem, a Budai Farkasok elleni idegenbeli sikerünk hatalmas volt, ugyanis az utolsó másfél percben, kétgólos hátrányból fordítottunk – fogalmazott.

Pethő Ákos

Forrás: DEAC

Edzőként is bírja a strapát

Pethő Ákos amellett, hogy még aktív kézilabdázó, a fiataloknak is előszeretettel ad tanácsot, jelenleg pedig az U20-as csapatot irányítja. A podcastban azt is tisztáztuk, hogy a gárda jelenleg melyik osztályban szerepel, és Ákos miképpen adja át tudását az ifjúságnak. – A gárda jelenleg a legmagasabb szinten, az első osztályban kézizik. A liga viszont keleti és nyugati régiókra van bontva, majd a két országrész legjobbjai számára final four-t rendeznek. Sajnos mi bizonyára már nem mutathatjuk meg tudásunk a legjobb négy között, hiszen a szezon elején kicsit beragadtunk, és azóta hiába álltunk össze, nagy a hátrányunk. Itt azonban azt is észre kell venni, hogy nem lehet mindent egyik pillanatról a másikra tökéletesen csinálni. Számomra is új volt az ifjúsági edzői szerep, a srácok pedig tulajdonképpen öt helyről jöttek a DEAC-hoz. Össze kellett csiszolódjunk, meg kellett szoknunk egymást, de már szerintem egy remekül működő közösség vagyunk, amely a tavasz folyamán a szerzett pontok számában is meg fog mutatkozni – mondta.

Pethő Ákos kiemelte, hogy a mostani csapata előtt U14-es fiatalokkal foglalkozott. Arról is beszélt, hogy teljesen más módszert kellett alkalmazni, és más volt a kapcsolata a fiúkkal. – Míg a legfiatalabbaknál a kézilabdát szerettetjük meg és az alapokat tanítjuk a lehető legjobban, addig az ifjúsági korcsoportban már videózni is kell, valamint komoly edzésterv szerint haladunk előre.

Nem lehet csak úgy odaállni egy mérkőzésre felkészülés nélkül.

– Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem ebben a félévben. Amikor átvettem az U20-as csapatot, akkor még erre a feladatra talán nem voltam felkészülve teljesen, de mostmár tudom, jó döntés volt elvállalni a srácokat. Bízom benne, ők is úgy érzik, hogy sokat tanulhatnak tőlem – ecsetelte.

DEAC a közösségi médiában

Pethő Ákos a Debreceni Egyetem sportklubjánál social media menedzserként is tevékenykedik, amely munkakört a podcastben kielemeztük.

– Azt a programot, amely nálunk működik, tulajdonképpen egy éve álmodtuk meg Karikás Krisztiánnal és Bács Bencével, majd később Karácsony Kristóf csatlakozott hozzánk. Az volt a víziónk, hogy szeretnénk egy sokkal hatékonyabb és népszerűbb közösségi médiakommunikációt létrehozni a DEAC-nál, hiszen ez elengedhetetlen a mai világban. Jelenlegi feladatom a munkafolyamatok menedzselése, ellenőrzése. Ha pedig vannak új ötleteink, megosztjuk azokat az egyetemi hallgató segítőinkkel, az ambassadorokkal – osztotta meg a hallgatókkal.

A DEAC-ról a cikkeken kívül videókat és képi anyagokat is találhatunk a klub weboldalán, valamint Facebook-, Instagram-, Youtube-, Tiktok-felületén. Pethő Ákos azt hangoztatta, hogy egyelőre leginkább a csapatsportok vannak kiemelve, de abban bízik, hogy később mind a 33 szakosztályról jelenhetnek meg folyamatosan majd érdekes tartalmak.

Nem kell nekünk kitalálni a spanyol viaszt, mert vannak már meglévő trendek, amelyeket folyamatosan figyelünk, ha pedig látunk egy újdonságot, azonnal reagálunk. Büszkén mondhatom, hogy több százezres elérésű, több tízezer lájkos videókról beszélünk. Van például egy jégkorongos videónk az Instagram felületen, amely már több mint 189 ezer lájk felett jár, ahogyan ez, úgy ezen kívül még egy-egy tartalom több mint egymillió főt ért el! Kijelenthető, hogy az általunk produkált számok az országos mezőnyben is megállják a helyüket. Maga a koncepció, amit csinálunk egyedülálló, és egyértelműen jó úton jár, de persze van még hova fejlődnünk.

Elkötelezett szakember

A beszélgetésben Pethő Ákos szájából az is elhangzott, hogy mindig érdekelte a közösségi média világa. Az egyetemi alapképzésen passzív sportfogyasztással foglalkozott, míg a diplomamunkájában a social médiáról írt, amely során sokat kutakodott. Többek között ennek is köszönhető, hogy a sportoló a DEAC-nál menedzserként is jelen van.

Pethő Ákos végül a tanulás fontosságára is felhívta a figyelmet. – Elkapott egy olyan flow, hogy minél magasabb szinten szívjam magamba a tudást. Jó minél több kapcsolatot kiépíteni, mert abból is csak profitálhatunk. Úgy gondolom, hogy nekem a közösségi médiával kell foglalkoznom a doktori disszertációban is. Ez sportágspecifikus kutatás lesz, tehát a kézilabdával is folyamatosan foglalkozok, és remélem, egy minél jobb, átfogó tanulmányt készítek majd el. Nehéz összehangolni mindent, de azt szeretem ezekben a munkákban, hogy megvan bennük a szabadság, én osztom be magamnak, mire mennyi időt és energiát szánok. Bár sokszor leterheltnek érzem magam, okosan ki lehet matekozni, mit és hogyan teljesítsek. Ha priorizálni kellene, nekem még a kézilabda az első, de ott van mellette a többi fontos feladatom is. Amikor pihenek, próbálok minél többet együtt lenni a feleségemmel. Szeretem, amit csinálok, és bár vannak mindig húzósabb időszakok, karrierem úgy érzem jó úton halad, bízom benne, a DEAC-ról a jövőben még sok-sok pozitív hírt lehet hallani – zárta Pethő Ákos.