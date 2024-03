A DEAC jégkorongcsapata az FTC elleni playoff első mérkőzésén szoros küzdelemben, 4-3-ra maradt alul, majd a második, fővárosban rendezett találkozón sima 6-1-es vereséget szenvedett. A felek harmadjára kedden 18 óra 30 perctől a Debreceni Jégcsarnokban csaptak össze.

Kiegyenlített küzdelem volt

Nagy iramban kezdtek a csapatok, már az első percben is láthattunk mindkét oldalon lehetőséget. A DEAC kapuját ezúttal Szeles Martin őrizte, az első pillanatokban pedig többször is védett, majd a debreceniektől az 5. percben Hári Norbert iramodott meg a koronggal jobb szélen, ám erős lövése nem talált célt. Jól játszottak az egyetemisták, többször is próbálták bevenni a Fradi kapuját, azonban egy védelmi megingást a zöld-fehérek azonnal kihasználtak: a 10. percben Yanick Turcotte gyorsan lecsapott a játékszerre, amit magabiztosan a hálóba juttatott (0-1). A folytatásban mindent megtettek a fekete-fehérek az egyenlítésért, de a vendégek fegyelmezetten védekeztek, így az állás az első szünetig nem változott.

Újabb Fradi-gól után feltámadtak a debreceniek

A második játékrész elején alaposan megdolgoztatták Szelest a fradisták, a Debrecen nem túlzottan sokat birtokolta a pakkot. A 25. percben aztán góllá érett a nagy nyomás, az FTC addig járatta a korongot, míg jó nem lett: Boros Dániel és Jozef Hrabal passza után Nolan Laporte talált rést a kapu bal alsó sarkában (0-2). Aztán a DEAC felébredt, kijött a szorításból, és még emberelőnybe is került, amit rögvest ki is használt: a 31. minutumban Gregor Koblar és Mikhail Buchkin asszisztált Dominik Novotny távolról érkező, szépítést jelentő találatához (1-2).