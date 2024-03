A rájátszásba jutás a tét a DEAC kosárlabdacsapata számára a Tippmix Férfi NB I. A alapszakaszának záró fordulójában Szegeden – olvasható a debreceni klub honlapján. Amennyiben Mócsán Bálinték győzni tudnak a szombaton 18 órától kezdődő összecsapáson, úgy biztosan kvalifikálják magukat a legjobb nyolc közé, vereség esetén azonban már a többi párharc kimenetelétől is függ a sorsuk.

Továbbra is várat magára a siker

A bajnokság alapszakaszának utolsó négy fordulójában egy győzelemre volt szüksége a Debreceni Egyetem alakulatának a rájátszás eléréséhez, ám mivel legutóbbi három találkozójukat elvesztették a ZTE, az Alba és a Honvéddal szemben, így az utolsó mérkőzésre maradt a döntés.

Egy sikerrel biztosan az 5. vagy a 6. pozícióban végeznek a hajdúságiak, ám amennyiben alulmaradnak a Szedeákkal szemben, úgy a ZTE Budapesti Honvédnál aratott győzelme mellett a Körmend és a Sopron közül is legalább az egyiknek nyernie kell a Pécs, illetve az Oroszlány otthonában.

Nem lesz könnyű a debrecenieknek

A Szeged egyértelműen az idei kiírás meglepetéscsapata, hiszen a szezon kezdetén a szakemberek egyöntetűen az alsóházba, a kiesés ellen harcoló együttesek közé várták őket. Az őszi fordulók bravúrgyőzelmei után megtörni látszott a csongrádiak lendülete, ám a Nikola Lazicsot váltó régi-új edző, Simándi Árpád érkezésével újra elkapták a fonalat, mi több, a DEAC legyőzésével akár a legjobb nyolcba is bejuthatnak. Bognár Kristófék hatalmas hajrát indítottak az alapszakasz végén, hiszen sorozatban elszenvedett hat vereség után legutóbbi három mérkőzésüket sikerrel vették, megverték odahaza a Kaposvárt és a Paksot, míg legutóbb Sopronban is diadalmaskodtak. A Tisza-partiak támadásait egyértelműen a Locke-Woolridge páros határozza meg, amellett, hogy előbbi jelenleg az NB I. A pontkirálya, ketten együtt több, mint 44 pontot átlagolnak mérkőzésenként. Mellettük az idény közben érkezett Bailey, a korábbi debreceni csapatkapitány, Bognár, a palánk alatti területeket uraló Lake, és a padról rendszerint jól beszálló triplaspecialista, Zsíros ad fazont a szegedi játéknak.

A legutóbbi találkozókon egyszer sem tudtak teljes kerettel kiállni, ám a számukra is sorsdöntő mérkőzésre minden bizonnyal teljes létszámban fognak majd szerepelni.

Mindennél fontosabb

A két együttes decemberi összecsapását 80–75 arányban a Szeged nyerte az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, és az örökmérleg is mellettük szól, hiszen az eddigi 17 fellépésből 10 alkalommal is győztesen hagyták el a parkettát. A cívisvárosiak számára azonban bizakodásra adhat okot, hogy az előző szezonban is győzni tudtak a Szedeák otthonában egy őszi hazai vereséget követően. A deac.hu alapján szurkolói busz is indul az eseményre.