Mint arra a DEAC közleménye rámutatott, a rájátszásba öt csapat már biztosan kvalifikálta magát, hiszen a Zalaegerszeg is csatlakozott a Falco-Alba-Szolnok trióhoz, akiket már nem lehet behozni a győzelmek számát tekintve, s bár a Sopront még több csapat is befoghatja, egyik mini-tabellából sem tudnak rosszul kijönni. A fennmaradó három helyre hat csapat pályázik még, a 12-13-as mérleggel álló DEAC mellett az egyaránt 11 győzelemmel rendelkező Pécs, Körmend, Oroszlány, Szeged és Honvéd juthat be a legjobb nyolcba.

A képlet első fele végtelen egyszerű, a DEAC-nak győznie kell az utolsó fordulóban Szegeden, és akkor biztosan az 5. vagy a 6. helyen végez az alapszakaszban, és kvalifikálja magát a playoffra.

Vereség esetén ugyanakkor már a többi mérkőzéstől is függ a cívisvárosiak sorsa. Amennyiben kikapnak Mócsánék a Tisza partján, úgy az Oroszlány-Sopron, Pécs-Körmend és Honvéd-ZTE mérkőzések kimenetelétől függ a sorsuk. A nyolc lehetséges kimenetel közül mindössze három kedvez számukra, mindháromban szerepel a Zalaegerszeg budapesti győzelme. Emellett vagy a Sopronnak nyernie kell Oroszlányban és/vagy a Körmendnek nyernie kell Pécsett.

Leegyszerűsítve a DEAC vereség esetén csak akkor jut be a rájátszásba, ha a ZTE nyer, valamint a Sopron és a Körmend közül legalább az egyik szintén győzelemmel zárja az alapszakaszt.