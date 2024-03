Továbbra is szoros volt

A második etapot egy 8–0 fővárosi rohanás indította, így a 12. percben kétszámjegyűre hízott a differencia. Mandics időkérése után Drenovac büntetőjével és Williamson szépségdíjas kosarával közelített a DEAC, Edwin ziccere után pedig már csak öt volt közte (24–29). Egy-két vitatott jelenet paprikázta fel a hangulatot, melyből inkább a piros-fehérek tudtak előnyt kovácsolni, de mielőtt nagyobb bajba sodródtak volna Mócsánék, a csapatkapitány hárompontosával és Drenovac középtávolijával sikerült újra közelebb kerülni. Edwin vette hátára csapatát, az irányító rendre megbontotta a vendégek védelmét, így tovább csökkent a különbség. A csapatszinten kihagyott kilenc büntető azonban megbosszulta magát, így szezonbeli 13. hazai bajnokiján 12. alkalommal is hátrányban vonulhatott az öltözőbe a Mandics-csapat (40–41).

Ismét a DEAC-nál az előny!

A második húsz percet is Williamson triplája nyitotta, majd nem sokkal később Mócsán is értékesítette második távoliját (47–43). Közel három percig nem találtak a gyűrűbe a csapatok, a holtpontról pedig a rekordbajnok tudott hamarabb elmozdulni, Wesson Jr. pontos kinti dobása után Djokovics egyenlített büntetőből. A folytatásban is óriási csata folyt a pályán, mindkét fél nagy energiákat mozgósított védő oldalon, így állandósult a döntetlen közeli eredmény. Elsősorban a büntetővonalról voltak eredményesek a felek, ám a játékrész hajrájában Drenovac és Tadics is helyére küldött egy duplát, így a záró felvonást 59–54-es előnnyel várhatta a DEAC.

Dudaszós dráma

Zónára váltott a Honvéd, melyet Tadics egy szerencsés hármassal dobott át rögtön az első támadásból, ám ezt követően megzavarta a védekezésváltás a fehér-feketéket. A vendégek köszönték szépen az elpuskázott lehetőségeket, és a Henry-Brown duó vezérletével egy 8-1-es futással kiegyenlítettek (63–63). A fordítást átmenetileg Edwin és Drenovac napolta el egy-egy kétpontossal, de nem adták fel a fővárosiak, és Wesson Jr és Brown révén újra utolérték ellenfelüket, sőt két és fél perccel a vége előtt utóbbi gyorsindításával a vezetést is átvették (67-69). Hazai időkérés után Wesson Jr. talált be kintről, melyre Tadics válaszolt egy triplával. Egy perccel az órán Filipovics csak az egyik büntetőjét dobta be, majd egy-egy kivédekezett támadás után az egyenlítésért támadhatott a DEAC (70–73). Az utolsó hazai támadást Williamsonra rajzolta fel a szakmai stáb, a magasember pedig 12 másodperccel a vége ki is egyenlített egy hárompontossal. Egy lehetősége azonban még mindig volt a vendégeknek, mely Simon Kristófra jött ki, aki a dudaszó pillanatában könyörtelenül bevágta a sorsdöntő középtávolit, így 75–73 arányban végül a Honvéd diadalmaskodott.

A cívisvárosiak ezzel sorozatban harmadik vereségüket szenvedték el a bajnokságban, s a rájátszásba jutásuk is az utolsó fordulóban, a Szeged elleni idegenbeli mérkőzésen dől majd el.